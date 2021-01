Officieel: Elon Musk is de rijkste eindbaas ter wereld - Apparata

Elon Musk is officieel de rijkste persoon op aarde en stoot andere multimiljardairs als Jeff Bezos en Bill Gates van hun troon. Maar hoe kreeg hij het voor elkaar?

Het zat er al een beetje aan te komen, maar nu is het officieel. Tesla CEO Elon Musk is de rijkste man op aarde. Eind vorig jaar versloeg hij Bill Gates al en nu moet ook Jeff Bezos zijn positie opgeven. En dat terwijl de van oorsprong Zuid-Afrikaanse entrepreneur een jaar geleden nog niet eens in de top 50 te vinden was!

Elon Musk is de rijkste ter wereld

Met een ‘net worth’ van rond de $185 miljard (omgerekend ruim €150 miljard) is Elon Musk officieel de rijkste persoon op aarde. Na een gigantisch succesvol jaar bij Tesla mag Musk de felbegeerde eerste plek claimen. Zijn autobedrijf begon een jaar geleden op zo’n $94 per aandeel. Op het moment van schrijven is dat zo’n $808! Ofwel, ruim 8 keer over de kop in een jaar tijd.

Ook Musk’s waarde is ongelofelijk vaak over de kop gegaan. Ongeveer een jaar geleden mocht de genie nog opscheppen met $27 miljard. Nu is dat bijna 7 keer zoveel met de vermelde $185 miljard.

Jeff Bezos moet het met nagenoeg hetzelfde doen, maar gezien Tesla en dus Musk zo absurd hard gaan, werd de officieuze vaandel al aan het brein achter SpaceX gegeven, onder andere door CNBC. Overigens was Bezos nu niet als tweede geëindigd als hij niet gescheiden was. Hij moest namelijk zo’n $40 miljard aan zijn ex-vrouw geven waarmee zij in één klap de rijkste vrouw op aarde werd.