Officieel: Goedkopere Samsung Galaxy A41 naar Nederland

Samsung komt met de Galaxy A41 naar Nederland. Is hij de schappelijk prijs waard?

Het zat er al een beetje aan te komen, maar nu is het officieel. De Samsung Galaxy A41 is zeer binnenkort beschikbaar in Nederland. De budget Samsung smartphone kwam in eerste instantie alleen naar België, maar nu kunnen ook wij kiezen voor een scherp geprijsde smartphone mét Samsung erop.

Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 heeft een solide 6.1-inch AMOLED scherm met 2400×1080 pixels (20:9 ratio, 431 pixels per inch). Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Helio P65 processor, heeft 4GB RAM en 64GB opslagruimte (uitbreidbaar tot 512GB).

Verder heeft de Galaxy A41 een stevige triple camera-setup met 48MP hoofdcamera en een 8MP ultrawide. Selfies maak je met een 25MP selfiecamera. De batterij is 3500mAh groot en kan met 15 Watt opgeladen worden. Tot slot heeft het toestel een in-display vingerafdrukscanner voor biometrische beveiliging.

Prijs en verkrijgbaarheid

Zoals ook in België zal de Samsung Galaxy A41 schappelijk geprijsd zijn: €299,-. Je kunt de smartphone in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue krijgen. Volgens Samsung ligt het toestel vanaf medio mei in de winkel, wat dus vanaf vandaag ieder moment kan zijn. Een exacte datum geeft het Zuid-Koreaanse techbedrijf niet.

Lees ook: Goedkopere Samsung Galaxy Fold Lite wordt topper (gelekt)