Officieel: GTA Online krijgt nieuw gebied en Cayo Perico heist - Apparata

GTA Online krijgt een stevige nieuwe uitbreiding in de vorm van de Cayo Perico heist, inclusief een geheel nieuw eiland.

Na de mysterieuze teaser van enkele dagen geleden is het nu officieel. GTA Online krijgt een nieuw gebied met bijbehorende heist genaamd Cayo Perico. De multiplayer omgeving van Grand Theft Auto V staat of valt natuurlijk bij de missies die je er kunt doen. Met een heist op het eiland Cayo Perico, is de absurd dure levensstijl in GTA Online nu weer een beetje toegankelijker geworden.

GTA Online Cayo Perico heist

Rockstar Games kondigt met de onderstaande trailer officieel de Cayo Perico heist aan. GTA Online bevat een handjevol grote missies, genaamd heists. Daarbij moet een groepje spelers voorbereidingen treffen voor een uiteindelijke grote heist. Daar komt nu dus de Cayo Perico heist bij. Het is de eerste heist die solo gespeeld kan worden.

Het is tevens voor het eerst dat de multiplayer game een volledig nieuw gebied erbij krijgt in de vorm van Cayo Perico, een privé-eiland. Zoals uit de trailer blijkt, is het niet zomaar een privé-eiland van een rijke vakantieganger. Iets wordt er bewaakt door zwaar bewapende soldaten.

De trailer geeft ook alvast een sneak peek van hoe je het eiland kunt infiltreren. We zien namelijk een gloednieuwe onderzeeër. Verder krijgen we een hint van wat er tijdens de nieuwe heist te vinden valt en dat is iets waar GTA Online geen tekort aan heeft: drugs! Rockstar beschrijft het zelf zo:

Bereid je voor om het afgelegen eiland van ’s werelds meest beruchte drugs dealer te infiltreren. Het is Grand Theft Auto Online’s grootste, meest extreme, actie-overgoten toevoeging ooit. De Cayo Perico Heist. Het is aan jou om een manier te vinden om Cayo Perico binnen te dringen. Oh, en je krijgt de beschikking over een zeer grote, veelzijdige, zwaar bewapende onderzeeboot als hoofdkwartier.

De Cayo Perico heist komt op 15 december uit. Helaas kun je niet zomaar naar het eiland toe; je kunt er alleen komen als je de heist uitvoert.