Officieel: GTA V in november naar PlayStation 5 en Xbox Series X - Apparata

Heet nieuws! GTA V is aangekondigd voor de PlayStation 5 en verschijnt in november. Dit kun je zoal verwachten.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er meer info bekendgemaakt over GTA V voor de nieuwe generatie consoles. Al sinds de komst van de PS5 is bekend dat GTA V zou komen naar de nieuwe generatie consoles. We hebben er even op moeten wachten. Gelukkig valt er nu wat meer te vertellen.

GTA V op de PlayStation 5 en Xbox Series X

Ten eerste moet je nog ruim een halfjaar geduld hebben. GTA V en GTA Online verschijnt op 11 november op de PlayStation 5 en Xbox Series X. De eerste drie maanden is GTA V gratis te spelen op de PS5, aldus Rockstar Games. Xbox Series X-gamers moeten vanaf dag één lappen voor de game.

Naast opgepoetste graphics kun je nog een aantal verrassingen verwachten voor GTA op de nieuwe generatie consoles. Zo heeft Rockstar onder meer een verrassing met betrekking tot de verjaardag van GTA 3 in petto. GTA 3 blaast dit jaar namelijk 20 kaarsjes uit. De game verscheen in oktober 2001.

Nu we weten dat GTA V in november naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komt, kijkt men meteen vooruit naar GTA 6. Want over die titel is vooralsnog niets bekend. Het is te hopen dat GTA V en GTA Online in november vers genoeg aanvoelen, want de game uit 2013 heeft ondergetekend in elk geval grijs gespeeld. Het is afwachten wat Rockstar heeft gemaakt van deze nieuwe versie voor de nieuwe generatie consoles.