Officieel: Huawei P Smart 2021 met gigantische batterij - Apparata

Huawei kondigt officieel de Huawei P Smart 2021 aan met geüpgradede camera en een stevige batterij. Maar sommige specs is Huawei vergeten te upgraden…

Huawei kondigt vandaag in Europa de Huawei P Smart 2021 aan. Het populaire mid-range toestel krijgt dus (3 maanden voor) het nieuwe jaar een flinke upgrade. Tenminste, afhankelijk van naar welke specs je kijkt, want Huawei loopt er hier en daar ook de kantjes vanaf.

Huawei P Smart 2021

De laatste jaren brengt Huawei jaarlijks een nieuwe versie van de P Smart uit. Dit jaar kwam er zelfs nog een update van de geüpdatete versie uit mét Google diensten. In het geval van de Huawei P Smart 2021 is dat helaas niet het geval en ook HarmonyOS laat nog even op zich wachten.

Dit jaar gooit het Chinese merk er wederom wat nieuwe extra’s bij, wat zeker welkom is. Zo schrijven we in onze review van de 2019-variant hoe beperkt de batterij is. De P Smart 2020 had dezelfde uitzonderlijk karige 3400mAh accu. Dit jaar gaat Huawei voor een zeer stevige 5000mAh batterij.

Dat mag ook wel, want naast de zeer gedateerde hoeveelheid van vorig jaar is ook het scherm nog eens gegroeid. Van 6.2-inch naar een 6.67-inch LCD display. Kortom, het toestel kan de extra juice wel gebruiken. Naast de grotere batterij en het grotere scherm is ook de selfie-camera geëvolueerd van een raindrop-notch naar punch-hole.

Teleurstellinkjes

Helaas zijn er ook wat teleurstellinkjes te bespeuren in de Huawei P Smart 2021. Zo is de processor niets veranderd; het toestel wordt nog steeds aangedreven door een Kirin 710A. Verder blijven ook het geheugen en werkgeheugen hetzelfde, respectievelijk 128GB en 4GB.

Om toch met een positieve noot af te sluiten, de hoofdcamera is er gigantisch op vooruit gegaan; van 13MP naar 48MP. Ook zijn er ultra-wide en macro-lenzen bij gekomen om de camera-setup meer veelzijdigheid te geven.

En dan nu de hamvraag: Wat kost de Huawei P Smart 2021? Daar zit eigenlijk het grootste pluspunt, want het toestel gaat voor €229 over de toonbank! Vooralsnog staat het toestel alleen in de Oostenrijkse virtuele winkel te koop, maar verwacht wordt dat de P Smart 2021 ook naar andere markten binnen Europa komt.

