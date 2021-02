Officieel: IKEA gaming gear van ASUS komt naar ons - Apparata

De speciale gaming gear van IKEA in samenwerking met ASUS komt ook naar filialen in Nederland en België! Dit kun je verwachten.

Begin deze maand kondigde IKEA in samenwerking met ASUS Republic of Gamers hun nieuwe gaming gear aan. De producten leken in eerste instantie alleen in China beschikbaar te zijn, maar dat gerucht is de wereld uit. IKEA en ASUS brengen hun speciale meubels en accessoires voor gamers ook uit in Nederland en België.

IKEA ASUS gaming gear naar Nederland en België

Volgens IKEA zijn er 2.5 miljard gamers over de hele wereld, waarmee ongeveer een derde van de mensheid gamet. Maar die groep wordt vanuit het ‘thuis leven’ perspectief grotendeels over het hoofd gezien, zo schrijft de Zweedse meubelmaker.

Gamen is meer dan een leuke hobby. Het is een manier om tot rust te komen, je gedachten even van de dagelijkse sleur te halen en contact te leggen met mensen van over de hele wereld. Voor sommigen is het zelfs een baan. Met een altijd groeiende groep gamers wereldwijd en een snel groeiende markt, was het een natuurlijke stap voor IKEA om gaming producten te gaan maken.

Na de release van speciale meubels en accessoires in China, komt ASUS’ gear in mei naar Japan en in oktober van 2021 naar de rest van de wereld.

Het gaat om een zestal productfamilies, genaamd HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. Naar eigen zeggen is alleen UPPSPEL echt samen met ASUS gecreëerd. De rest is op basis van die interacties gemaakt.

Iedere familie komt bestaat uit in elk geval een gaming-bureau en gaming-stoel. Het gaat daarnaast om allerlei andere producten, zoals lades, mok-houders, muiskabelbegeleiders, headset-standaarden, nekkussens, een studiolicht en meer.

Vanaf oktober liggen vermoedelijke alle vermelde producten van IKEA en ASUS in alle IKEA-filialen in Nederland, België en de rest van de wereld.