Officieel: LG doekt smartphones definitief op! - Apparata

Foto @LG

LG sluit de afdeling die smartphones produceert definitief. Na maanden van onzekerheid is het nu zeker: RIP LG’s smartphone-divisie.

Na maanden van onzekerheid, lekken en geruchten is het officieel. LG stopt met het maken van smartphones en sluit de betreffende divisie op 31 juli definitief. Geen gekke LG Wing’s en merkwaardige budgetphones meer. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is daarentegen niet klaar met het innoveren van smartphone-gerelateerde technologieën.

LG stopt ontwikkeling smartphones

Het zat er al een beetje aan te komen, aangezien de smartphone-divisie van LG het ontzettend slecht deed. Het lag daarentegen nog in het midden of er herstructureringen, gedeeltelijke sluitingen, ontslagen of andere maatregelen aan zaten te komen.

In een blogpost maakt het bedrijf nu bekend dat het er definitief op zit voor de gehele smartphone-divisie. Huidige smartphones van LG worden nog softwarematig ondersteund, al verschil het per regio hoe lang die ondersteuning zal doorgaan. Sommige smartphones zullen, na de definitieve sluiting op 31 juli, alsnog beschikbaar blijven als ze nog op voorraad zijn.

LG gaat zich in de toekomst concentreren op allerlei andere technologieën, die al dan niet binnen de smartphone-industrie vallen. Het bedrijf noemt specifiek 6G-technologie, maar ook “componenten voor elektrische voertuigen, gekoppelde apparaten, slimme gadgets voor thuis, robotica en kunstmatige intelligentie”.

LG’s smartphone-afdeling heeft het twee decennia volgehouden. Het is naar eigen zeggen een zeer competitieve markt, wat een nette manier is om te zeggen dat ze niet op konden tegen alle andere grote jongens. Het is verder niet bekend wat er met de werknemers van LG’s smartphone-afdeling gebeurt. De CEO zei recentelijk dat 60% overgeplaatst zou kunnen worden, maar over de andere 40% is niets bekend.