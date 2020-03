Officieel: Moto G8 heeft lekkere grote batterij

En daar heb je, als het goed is, de hele dag plezier van. De opvolger van de Moto G7 heet heel toepasselijk G8.





Een nieuw jaar en dat betekent vaak ook een opvolger van een model van het voorgaande jaar. Lenovo doet dat met de vandaag gepresenteerde G8, de opvolger van de G7. De grootste wijziging heeft te maken met de batterij. De capaciteit is flink toegenomen. Waar de G7 het moest doen met een 3.000mAh batterij, heeft de G8 een 4.000mAh batterij gekregen.

Natuurlijk valt er nog meer te vertellen over de nieuwe Moto G8. Zo heeft het toestel een 6.39-inch groot LCD scherm. Verwacht niet de mooiste kwaliteit, want het gaat hier om een 720p display. De G8 heeft verder 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. De budget smartphone beschikt over twee camera’s op de achterkant. Een 16 megapixel primaire unit en een 8 mp groothoeklens. Op de voorkant zit een 8 megapixel lens.

Krachtbron in dit geheel is een Qualcomm Snapdragon 665 processor. Ook noemenswaardig is dat de G8 over een vingerafdrukscanner beschikt. Deze zit op de achterkant.

Wat de nieuwe Lenovo Motorola Moto G8 gaat kosten is nog niet bekend. De lancering was vandaag in BraziliĆ« en daar kost de telefoon omgerekend 250 euro. De G8 komt ook naar Europa. De officiĆ«le prijs in euro’s volgt in een later stadium. De smartphone is geplaatst tussen de eerder aangekondigde G8 Plus en G8 Play.