Officieel Netflix-account publiceert vreemde GTA 6 'teaser' - Apparata

Netflix Frankrijk publiceert een zeer vreemde teaser voor GTA 6, maar dat blijkt achteraf lariekoek te zijn. But why?!

Het mag gezegd worden dat iedereen en zijn moeder op GTA 6 wacht. Iedereen is zo benieuwd naar de aankomende open wereld-game, dat ieder nieuwtje met open armen ontvangen wordt. Maar wat nou als Netflix, totaal niet gerelateerd aan Rockstar Games of GTA 6, een belofte maakt? Als het goed is gaan alle alarmbellen dan rinkelen, maar ook mij hadden ze even…

Netflix post GTA 6 teaser

Tot dusver is er nog letterlijk geen officieel nieuwtje over GTA 6 naar buiten gekomen; het is technisch gezien speculatie dat de game überhaupt in de maak is. Alles wat we weten over de game is gebaseerd op lekken, patenten en speculaties. Maar Netflix leek eind vorige week wat nieuwe informatie te hebben. Het officiële Franse Twitter-account van de streaminggigant postte ‘GTA IV komt binnenkort’.

En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi. — Netflix France (@NetflixFR) April 13, 2021

Nu heeft Rockstar een gigantisch bereik, maar zouden ze toch Netflix (Frankrijk) nodig hebben gehad om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun aankondiging? Natuurlijk niet. Een korte periode later gaf het Twitter-kanaal toe dat het om een grapje ging. Nu doet het al pijn om bijna 8 jaar na de laatste GTA nog geen nieuwe game te hebben. Netflix strooit vervolgens zout in die wond.

Waarom Netflix überhaupt de moeite nam om zo’n misplaatste grap te maken is niet duidelijk. Kennelijk had de nieuwe stagiaire die dag zin om ontslagen te worden? Helemaal aangezien Netflix totaal niets met GTA 6 te maken heeft en eigenlijk exclusief zo nu en dan een teaser van eigen content publiceert.

OF dit is een misplaatste hint naar een GTA 6-verfilming? Dat werd relatief recentelijk nog ontkracht door de baas van Take-Two. Aan de andere kant, er is momenteel wel een film uit over het verleden van GTA. Zou er een vervolg komen? Hoogst waarschijnlijk niet en blijft het bij een vreemde grap. En mocht Rockstar toch een GTA-film willen maken, dan slaan ze Netflix in de toekomst waarschijnlijk over…