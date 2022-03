Officieel: Netflix kondigt Tekken serie aan met trailer

De beroemde gamereeks Tekken krijgt een eigen serie op Netflix. Dat heeft de Amerikaanse streamingdienst officieel bekendgemaakt.

Tekken is een begrip onder gamers die al wat op leeftijd zijn. Het begon ooit in de arcadehallen in Japan, maar kwam later ook naar onder andere PlayStation. Eén op één gevechten met allerlei kleurrijke personages. Elk personage heeft zijn eigen combo’s en eigen kracht. Door de jaren heen zijn er tal van delen verschenen. Er kwam ook ooit een film, een dramatisch stukje film overigens. En nu kondigt Netflix een Tekken serie aan.

Waar de Tekken film een live action titel was, zet Netflix in op anime met deze show. De serie focust op het personage Jin Kazama. Dit personage is te spelen sinds Tekken 3 en uitgegroeid tot één van de bekendste personages. Jin staat bekend als een vechter die met precisie klassieke vuisten en schoppen kan uitdelen.

De serie heet Tekken: Bloodlines. Een eerste teaser trailer geeft alvast een kijkje wat je zoal kunt verwachten. Netflix heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het maken van anime series. Door zo’n grote naam als Tekken aan het genre te verbinden zet Netflix een grote stap. De serie verschijnt nog dit jaar op Netflix. Een exacte datum is niet gecommuniceerd.