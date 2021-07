Officieel: Netflix levert gratis games bij abonnement

Het is eindelijk officieel, Netflix kondigt nu echt aan dat ze in eerste instantie mobiele games gaan aanbieden via het streamingabonnement!

Na maanden van geruchten en hints noemt Netflix nu eindelijk het beestje bij de naam. Als verrassing bij de kwartaalcijfers laat de streamingdienst namelijk eindelijk officieel wat los over games. En jawel, afnemers van een Netflix-abonnement kunnen onbeperkt games via de streamingdienst spelen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, blijft daarentegen nog een beetje vaag.

Netflix komt met games

Netflix huurde niet voor niets een Electronic Arts-topman in en ook de hints naar games in de iOS-app waren niet per ongeluk. De streamingdienst gaat in eerste instantie mobiele games aanbieden. Het lijkt erop dat spellen standaard bij een normaal abonnement zitten. Netflix zegt wel dat deze uitstap in een vroeg stadium verkeert, dus een releasedatum van de nieuwe feature is nog niet bekend.

We zitten in een vroeg stadium van een uitbreiding naar games, in het verlengde van eerdere interactieve projecten als Black Mirror Bandersnatch en de Stranger Things-game. We zien games als een nieuwe contentcategorie voor ons, zoals Original films dat ooit waren. Games zullen bij een Netflix-abonnement zitten zoals nu ook films en series. In eerste instantie richten we ons op spellen voor mobiele apparaten.

In een toelichting op YouTube gaat Netflix nog ietsje dieper in op het nieuwe concept. Het voornaamste is dat spellen via de streamingdienst geen advertenties zullen bevatten, zoals bijvoorbeeld ook bij Apple Arcade. Ook biedt Netflix geen videogames aan met in-game aankopen. Vooralsnog zullen het games zijn die bij bepaalde series of films van de streamingdienst horen.