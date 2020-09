Officieel: Netflix maakt Resident Evil serie (trailer) - Apparata

Foto: Resident Evil 7

Netflix onthult de eerste trailer van Resident Evil: Infinite Darkness, de aankomende serie van de streaminggigant. Spooky!

Netflix zet keihard in op de iconische horror-franchise Resident Evil. We wisten al dat er een live-action film aan zit te komen en ook de serie werd al gelekt. Die laatste krijgt nu een officiële eerste trailer waarin we een idee krijgen van de vibe van de show. Het zal immers geen verrassing meer zijn: Netflix’ Resident Evil: Infinite Darkness is spooky!

Netflix Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix gaat de laatste tijd heel hard op game-verfilmingen, zoals bijvoorbeeld met The Witcher. Niet heel gek, want gamers zijn immers goed voor een gigantische portie van de wereldbevolking. Zo ook fans van de razend populaire horror-franchise Resident Evil.

De laatste grote Resident Evil, Biohazard (2017) werd zeer goed ontvangen en maker Capcom maakt zich op voor de 25ste verjaardag van de franchise. Daar hoort ongetwijfeld een grote game bij, maar dus ook een Netflix serie genaamd Infinite Darkness. Het gaat om een computer generated (CG) anime, ofwel een CGI animatieserie. Overigens is Capcom zelf daar ook bij betrokken. Hopelijk wordt de show met de ‘ok’ van Capcom in elk geval beter dan de dramatisch slechte Resident Evil films.

Karakters en plot

De eerste teaser onthult op het eerste gezicht misschien weinig, maar fans van de franchise kunnen alvast smullen. Zo zien we Claire Redfield en Leon Kennedy terugkeren in de show. Wat de rol van de veteranen uit de franchise is, is nog niet duidelijk.

Ook het plot is tot dusver gehuld in.. oneindige duisternis. We zien Claire Redfield een huis betreden waar mysterieuze flesjes vloeistof op de grond liggen. Ook ligt er iemand die ogenschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd. De trailer eindigt met een shot van Leon Kennedy die iemand van een zombie redt.

Dus, zombies, Redfield, Kennedy en spooky taferelen spelen de hoofdrol in Netflix’ Resident Evil: Infinite Darkness. Kijk de hele teasertrailer hieronder:

Netflix’ Resident Evil: Infinite Darkness komt ergens in 2021 uit.