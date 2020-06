Officieel: Nieuw PlayStation 5 onthulling event aangekondigd

De PlayStation 5 onthulling werd recentelijk uitgesteld. Nu kondigt Sony officieel de dag van de PlayStation 5 gameplay reveal aan.

Sony kondigt in een blogpost het nieuwe ‘Future of Gaming’ event aan. Eigenlijk zouden we begin deze maand al het PlayStation 5 reveal event hebben moeten meemaken. Dat evenement werd (begrijpelijk) uitgesteld vanwege de inmiddels wereldwijde onrust rondom discriminatie. Kennelijk is discriminatie nu opgelost; de Playstation 5 onthulling event vindt later deze week plaats.

PlayStation 5 onthulling

In eerste instantie zouden we nu al officieel weten hoe echte gameplay (en dus niet deze media truc) op de PlayStation 5 eruit zou zien. De onthulling werd kort voor het evenement uitgesteld vanwege de huidige Black Lives Matter rellen. Protesten tegen discriminatie en politiegeweld braken uit na de dood van de afro-Amerikaanse George Floyd.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Een week later dan gepland gaat Sony dus toch door met het Future of Gaming evenement. En dat is een beetje opvallend. In de gelinkte blogpost zegt de ontwikkelaar: “We moesten aan de kant stappen zodat belangrijke stemmen gehoord konden worden in deze historische en belangrijke tijd.” Dat was inderdaad hartstikke nobel en discutabel zeer belangrijk. Maar de protesten zijn verre van over. Dat suggereert toch een beetje symboolpolitiek van Sony.

Livestream in slechte kwaliteit

We leren tevens dat de aankomende vooraf opgenomen livestream een redelijk slechte kwaliteit zal krijgen. Sony kondigt aan dat de beelden in 1080p zijn op 30 frames per seconde; geen 4K en 60fps die je straks moet gaan ervaren. Niet heel handig als je wilt laten zien hoe geweldig de aankomende games eruit gaan zien.

Volgens het miljardenbedrijf heeft de lagere kwaliteit te maken met de coronacrisis. Deze kwaliteit was makkelijker voor de makers om voor elkaar te krijgen in deze lastige tijden.

Wat je ook van de ontwikkelingen en aankondigingen vindt, aanstaande donderdag, 11 juni, zal het evenement plaatsvinden. Om 22:00 uur Nederlandse tijd check je de livestream via Twitch of Sony’s officiële YouTube-kanaal.

