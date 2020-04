Officieel: OnePlus 8 (Pro) en dit is de prijs

De OnePlus 8 Series is officieel. Maak kennis met de nieuwste toestellen.





Na een periode van teasers en lekken heeft OnePlus de 8 Serie officieel gepresenteerd. De serie bestaat uit de nieuwe OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De grootste wijziging heeft betrekking op het display. Ook is de camera anders, zit er een nieuwe processor in de smartphones en is er gekozen voor een ander ontwerp.

OnePlus 8 en 8 Pro

Wat meteen opvalt is dat OnePlus afscheid heeft genomen van de pop-up camera. Het techbedrijf introduceerde deze techniek op de OnePlus 7 Pro en later de 7T Pro. De camera verdwijnt nu weer. In plaats daarvan is gekozen voor een kleine notch waar de selfiecamera is te vinden.

De OnePlus 8 (Pro) hebben beiden een Qualcomm Snapdragon 865 5G processor. Waar de 8 Pro een 120Hz 6.78” QHD+ Fluid Display heeft, moet de OnePlus 8 het doen met een 90 Hz 6.55” Fluid Display. Een ander verschil heeft te maken met de camera. De 8 Pro heeft een 48MP camera met een Sony-sensor. Dan is er nog een 48 MP groothoeklens en een telefoto lens. De camera kan 3x hybride zoomen en 30x digitaal zoomen. De 8 heeft ook Sony’s 48MP IMX586 sensor. Daarnaast komt het toestel met een 16 MP groothoeklens.

De OnePlus 8 Pro heeft 12 GB RAM geheugen en tot 256 GB opslag. De OnePlus 8 moet het doen met 8 GB RAM en 128 GB opslag. De Pro komt in de kleuren Onyx Black, Ultramarine Blue en Glacial Green op de markt. De 8 in de kleuren Onyx Black, Glacial Green en Interstellar Glow.

Draadloos opladen

Voor het eerst kan een smartphone van OnePlus draadloos opladen. De 8 Pro is dankzij Warp Charge 30 Wireless in staat om 50 procent van de 4.510mAh batterij in ongeveer 30 minuten op te laden. Met het bekabelde Warp Charge 30T is de batterij van de OnePlus 8 Pro tot 50 procent geladen in ongeveer 23 minuten.

Minder zwaar

Door het wegblijven van de pop-up camera is de OnePlus 8 Pro minder zwaar in vergelijking met zijn voorganger. De telefoon komt uit op een gewicht van 197 gram. Dat is 10 gram lichter in vergelijking met de 7 Pro. De OnePlus 8 weegt 180 gram.

Bullets Wireless Z

De Bullets-oortjes van OnePlus hebben ook een update gehad. Het bedrijf introduceert de Wireless Z. Ze kunnen in 10 minuten snel opgeladen worden, geven tot 10 uur luisterplezier en gaan op een volle batterij tot 20 uur mee. Ze komen in het zwart en blauw op de markt.

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus 8 is vanaf 21 april verkrijgbaar. Wil je de kleur Interstellar Glow dan zul je tot 4 mei geduld moeten hebben. De prijzen zijn als volgt:

OnePlus 8 in Onyx Black en Glacial Green 8GB + 128GB – €699,-

OnePlus 8 in Glacial Green en Interstellar Glow 12GB + 256GB – €799,-

OnePlus 8 Pro in Onyx Black 8GB + 128GB – €899,-

OnePlus 8 Pro in Glacial Green en Ultramarine Blue 12GB + 256GB – €999,-

OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger – €69,95

OnePlus Bullets Wireless Z – €49,95

OnePlus verkoopt de toestellen via de webshop, via Belsimpel, Coolblue en T-Mobile. Via een online pop-up kun je de toestellen nu als eerste scoren. Je kunt daarvoor terecht bij Belsimpel en via de website van OnePlus.