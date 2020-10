Officieel: OnePlus 8T met Android 11 is hier - Apparata

De nieuwe smartphone voor dit najaar van OnePlus is de 8T. Er komt geen 8T Pro, maar wat heeft deze 8T dan te bieden?

OnePlus is er zelf heel simpel over. De 8 Pro is nog zo bij de tijd, dat een 8T Pro eigenlijk onzin zou zijn. Volgens het techbedrijf zijn er te weinig ontwikkelingen gaande dat een nieuw model zou rechtvaardigen. Dat is anders met de 8T, aldus OnePlus. Het bedrijf zegt voldoende verbeteringen met de 8T te introduceren dat de komst van dit model logisch maakt. Je kunt straks dus shoppen voor de OnePlus Nord, 8, 8T en de 8 Pro. Dat is de line-up van het bedrijf voor dit najaar.

OnePlus 8T specificaties

De OnePlus 8T heeft een 6.55-inch 120Hz AMOLED scherm. De smartphone beschikt over een Qualcomm Snapdragon 865 processor en een Adreno 650 GPU. Er komen twee varianten. Met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag, of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. OnePlus levert het model standaard met OxygenOS gebaseerd op Android 11. Daarmee zijn ze er lekker vroeg bij als het gaat om het leveren van Android 11. De 8T weegt 188 gram en komt in de kleuren Aquamarine Green en Lunar Silver op de markt.

OnePlus 8T eigenschappen

Dat de specs in orde zijn weten we wel van OnePlus-toestellen. Wat moeten dan de redenen zijn om deze 8T bijvoorbeeld over een 8 te kiezen? Ten eerste heb je nu een 120Hz display in plaats van 90Hz. Voorheen was enkel voor de Pro.

Daarnaast introduceert de 8T het nieuwe Warp Charge 65. De 4500mAh batterij in de OnePlus laad als het ware in stukjes op. Dit voorkomt dat de smartphone overhit raakt tijdens het opladen. De batterij is volledig opgeladen in 39 minuten. Helaas kun je nog steeds niet draadloos laden met deze OnePlus 8T. Daarvoor moet je echt bij de Pro zijn. Met de 8T-oplaadkabel kun je ook andere apparaten tot maximaal 45W opladen. Met een normale USB-C kabel neemt de 8T maximaal 27W tot zich.

Op de achterkant van de OnePlus 8T tref je een nieuw camera eiland aan. Er zitten in totaal vier camera’s. Het gaat hier om een 48 MP main camera, een 16 MP groothoeklens, een 5 MP macrolens en een 2 MP monochrome lens.

Always On Display

Jawel, eindelijk krijgt een OnePlus het welbekende Always On Display (AOD). OnePlus is vrij laat in vergelijking met de concurrentie. Ja, zeggen ze bij OnePlus. Maar het is dan ook anders volgens hen. OxygenOS met de OnePlus 8T introduceert een AOE dat de klok, tijd, datum, notificaties, screensavers en meer kan weergeven. Met Canvas AOD en Bitmoji AOD kun je het scherm nog meer personaliseren. Voor dit laatste is OnePlus een samenwerking aangegaan met Snapchat.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe OnePlus 8T is vanaf 14 oktober te bestellen als pre-order. Vanaf 20 oktober kun je de smartphone komen via de website van het merk, Coolblue, T-Mobile en Amazon. Prijzen en uitvoeringen check je hieronder.