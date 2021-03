Officieel: OnePlus 9 Series en smartwatch - Apparata

De nieuwe OnePlus 9 Series is officieel hier, inclusief de allereerste smartwatch van het merk!

OnePlus pakt weer lekker uit met een flagship series smartphone. Het merk stelt niet alleen de 9 en 9 Pro aan ons voor, maar ook voor het eerst een smartwatch. Met deze drie nieuwe producten heeft het Aziatische techmerk een verse line-up voor het voorjar van 2021.

OnePlus 9 Pro

We beginnen met het vlaggenschip van vandaag en dat is de OnePlus 9 Pro. Deze smartphone heeft een 6.7-inch AMOLED scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Net als de voorgaande Pro-modellen heb je weer een aflopend scherm, maar hier is wel wat anders. Het display loopt op een vloeiendere manier af, op basis van feedback van gebruikers. Zo voorkomt het onnodige aanrakingen als je vinger of pols rust rondom de randen van het scherm.

De 197 gram wegende smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 888. 5G chipset. Er komen meerdere varianten met of 8 GB of 12 GB werkgeheugen. Er is sprake van 128 GB of 256 GB opslag, afhankelijk van de uitvoering. De smartphone is uitgerust met een 4.500mAh batterij. Je kunt bekabeld WarpCharge 65T snelladen. Draadloos laden gaat nu ook ontzettend snel, met WarpCharge 50 Wireless. OnePlus gaat daar ook weer een docking station voor verkopen. De Warp Charge 50 Wireless Charger kost 69,95 euro.

OnePlus is een langdurige samenwerking aangegaan met Hasselblad voor de camera. Het is een lekkere drukke bedoeling op de achterkant van de OnePlus 9 Pro. Er is gekozen voor een 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP constructie. De lenzen zijn nog steeds afkomstig van Sony. Het partnerschap met Hasselblad heeft met name te maken met de software en de calibratie van de camera’s. Je kunt voor het eerst filmen in 8K met 30 fps met de 9 Pro. De selfiecamera heeft 16 MP.

De nieuwe OnePlus 9 Pro is vanaf 26 april in de winkels verkrijgbaar. Pre-orderen kan al vanaf 23 maart via OnePlus.com, Belsimpel, Coolblue, T-Mobile, Tele 2 en Mobiel.nl. De smartphone komt in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black op de markt. De prijzen check je hieronder en zijn, kijkende naar de specs en concurrentie, niet verkeerd.

OnePlus 9 Pro in Morning Mist, Pine Green en Stellar Black 8GB + 128GB – €899,-

OnePlus 9 Pro in Morning Mist, Pine Green en Stellar Black 12GB + 256GB – €999,-

OnePlus 9

En dan de 9. Deze smartphone heeft een 6.55-inch AMOLED scherm met eveneens een 120Hz verversingssnelheid. Ook hier is sprake van een Qualcomm Snapdragon 888 processor. De verschillen zitten hem met name in de camera en laadmogelijkheden.

De 9 heeft een 48 MP + 50 MP + 2 MP camera. Aan de voorkant zit een 16 MP camera. De 4.500mAh batterij kan net als de 9 Pro met Warp Charge 65T bekabeld laden. Draadloos laden is echter beperkt tot 15W Qi. Het goede nieuws is dat je wel eindelijk kunt draadloos laden met een non-Pro model van OnePlus.

De OnePlus 9 komt in de kleuren Astral Black, Arctic Sky en Winter Mist verkrijgbaar. Laatstgenoemde kleur is uitsluitend voor de 12 GB + 256 GB variant. Prijzen tref je hieronder.

OnePlus 9 in Astral Black en Arctic Sky 8GB + 128GB – €699,-

OnePlus 9 in Astral Black en Winter Mist 12GB + 256GB – €799,-

OnePlus Watch

Voor het eerst is er ook een smartwatch van OnePlus. Deze wearable is gericht op lifestyle, maar kan ook tijdens het sporten gebruikt worden. De smartwatch heeft namelijk een IP68 certificatie zodat water of stof geen problemen vormen. Daarnaast zit er GPS in de smartwach zodat je afstand kunt meten. Bijvoorbeeld bij het hardlopen of zwemmen. Het horloge heeft verder een 2.5-inch curved display met een 46mm behuizing.

De wearable komt met 4 GB opslag. Zo kun je bijvoorbeeld muziek offline opslaan op het apparaat. Let wel, van die 4 GB snoept het OS ook opslag. Dus je hebt netto 2 GB vrij om te gebruiken. Wel iets om rekening mee te houden. Volgens OnePlus alsnog voldoende om zo’n 500 tracks te kunnen opslaan.

De batterij gaat ongeveer twee weken op een volle batterij mee. De 402mAh batterij kan snel opgeladen worden. Vijf minuten aan de lader kun je er alweer een dag er tegenaan. 20 minuten laden betekent voldoende accu voor een week gebruik. De smartwatch kan onder andere je bloedcirculatie, hartslag, ademhaling en stress meten.

Het is nog niet bekend waar je de OnePlus Watch straks kunt kopen. Wel is al duidelijk dat de wearable €159,- gaat kosten.