Officieel: OnePlus komt heel snel met iets vets - Apparata

OnePlus CEO Pete Lau laat via een teaser weten dat we binnenkort iets spectaculairs kunnen verwachten. En met binnenkort bedoelen we ook zeer binnenkort.

Nog een goede week en je kunt hier op Apparata waarschijnlijk alles lezen over het nieuwste OnePlus nieuws. Pete Lau, de mede-oprichter en CEO van OnePlus, kondigt op Twitter aan dat er spoedig een onthulling zal plaatsvinden.

Met de onthulling zien we een mysterieuze foto van de aarde, genomen vanaf de maan. Het vermoeden van deze teaser is dat het merk de OnePlus 9 en 9 Pro gaat onthullen. Van deze smartphones bestaan geruchten dat het techmerk dit keer enorm gaat uitpakken met de camera van de toestellen. De teaser lijkt daar een bevestiging van de zijn. Kunnen we straks kristalheldere foto’s maken en enorm ver inzoomen met een OnePlus smartphone?

Met de OnePlus 8 Pro heeft het merk al flinke stappen gezet op het gebied van camera kwaliteit. De camera met de 7 Pro en ouder helaas één van de zwakke plekken van OnePlus. Ze waren razendsnel met een premium design, maar de camera viel op de één of andere manier toch een beetje tegen.

Van die reputatie wil OnePlus af. Waarschijnlijk krijgen we morgen nieuws te horen op dit vlak. De geruchten zijn van een dunne spoeling, dus ze hebben het nieuws goed geheim weten te houden bij OnePlus! Des te spannender is de onthulling op 8 maart.

OnePlus teaser