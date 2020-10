Officieel: OnePlus Nord-Line vanaf 199 euro - Apparata

Er is een nieuwe goedkoopste OnePlus met nieuwe toestellen in de Nord serie, dit zijn de N10 en N100. De goedkoopste telefoon is er vanaf 199 euro.

OnePlus opent de aanval op de markt van goedkope smartphones. Dat doet OnePlus met de introductie van de N10 5G en de N100 binnen de Nord serie. Daarmee komt het Chinese technologiebedrijf kort na elkaar met nieuwe smartphones op de markt. Eerder deze maand zagen we immers de komst van de 8T. Met de komst van de nieuwe toestellen is 2020 het jaar met de grootste line-up aan OnePlus smartphones ooit.

OnePlus Nord N10 5G

Premium en 5G en dat toch in een voordeliger jasje. Zo omschrijft OnePlus de N10. Met deze smartphone krijg je een FHD+ LCD 6.49-inch 90Hz-scherm. 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Warp Charge 30T snelladen en een 4.300mAh batterij. Is de opslag nog niet voldoende, dan kun je dit uitbreiden tot 512 GB met een microSD-kaart. Onder de kap schuilt een Qualcomm Snapdragon 690-chipset met 5G ondersteuning.

Achterop zit een 64 megapixel hoofdcamera en ultragroothoeklens met kijkhoek van 119 graden. Ook heeft de OnePlus Nord N10 5G een macro- en monochroomlens. Aan de voorzijde tref je een 16 megapixel selfiecamera.

OnePlus Nord N100

Het tweede toestel dat OnePlus vandaag presenteert is de Nord N100. Deze smartphone heeft een 6.52-inch groot display en een grote 5.000mAh batterij. Je kunt deze accu met 18W snelladen en de telefoon beschikt over dual-stereospeakers. Qua power heb je 4 GB RAM, een Qualcomm Snapdragon 460 chipset en 64 GB opslag. Dat is uit te breiden met een microSD-kaart. De camera is een 13 MP unit, een bokehlens voor portretfoto’s en een macrolens

OnePlus Nord N10 en N100 prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones komen met OxygenOS 10.5. De nieuwe OnePlus Nord N10 5G is verkrijgbaar in de kleur Midnight Ice en kost 349 euro. De OnePlus Nord N100 heeft de kleur Midnight Frost en kost 199 euro.