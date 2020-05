Officieel: PlayStation 5 reveal event aangekondigd

Sony heeft officieel een aankomend PlayStation 5 reveal event aangekondigd. We krijgen dan de eerste échte gameplay te zien.

Na maanden van ondraaglijke anticipatie is het eindelijk zover; PlayStation-fans kunnen uitkijken naar het eerste échte PlayStation 5 reveal event. Voor het eerst krijgen we games te zien die naar de aankomende next-gen console komen. Check in dit artikel wat je gaat zien en waar en wanneer je kunt kijken.

PlayStation 5 reveal event

Sony kondigt in een blogpost het aankomende evenement aan. Vanwege het coronavirus is er ditmaal geen fysiek evenement, maar een livestream waar de eerste sappige details over de aankomende console-generatie worden onthuld. Het gaat hier om de games die naar de PlayStation 5 zullen komen.

Sony meldt in de post: “De games die naar PS5 komen representeren de beste titels in de industrie, gemaakt door innovatieve studios van over de hele wereld. (…) De digitale showcase zal iets meer dan een uur duren. We zullen de opwinding met z’n allen virtueel ervaren. “

De blog sluit af met een verzekering: er komt de komende tijd nog veel meer informatie naar buiten. Met andere woorden, het lijkt erop alsof we binnenkort nog niet zullen zien hoe de PlayStation 5 er precies uit zal zijn. Dat bewaart Sony vast voor een later moment. Maar hey, PlayStation staat bekend om de uitzonderlijk goede exclusives, dus er zal hoe dan ook genoeg lekker getoond worden tijdens de presentatie.

Het event zal op om 22:00 uur op 4 juni plaatsvinden en is via YouTube en Twitch te bekijken. De lekken zaten er dus een dagje naast.

Wat kun je verwachten?

Op basis van de aankondiging is het aannemelijk dat Sony een trailer gaat afspelen vergelijkbaar met Microsoft’s recente Xbox Series X gameplay reveal. Volgens de bovenstaande gelinkte lekken gaat Sony bijna 40 games aankondigen voor de PlayStation 5. Dat zou betekenen dat games gemiddeld 1,5 à 2 minuten de aandacht krijgen, wat een beetje kort lijkt. Wellicht dat op 4 juni alleen non-exclusives of exclusives worden aangekondigd.

Eén ding is daarentegen zeker, zoals bij de PlayStation 5 ‘gameplay’ reveal moeten we ook op 4 juni een beetje kalm blijven. Het zal er allemaal wat toffer uitzien dan dat het daadwerkelijk wordt. Desalniettemin kunnen we niet wachten tot het zover is!

