Officieel: POCO M3 en gewoon in Nederland te koop - Apparata

Nieuw in het aanbod van Xiaomi is de POCO M3 en deze smartphone zal officieel in Nederland verkrijgbaar worden.

XIaomi knalt er weer een budget topper in met de nieuwe POCO M3. Deze smartphone bedient de onderkant van de markt met een scherpe prijs van 149 euro. Wat krijg je voor dat geld en waar kun je deze telefoon kopen?

De nieuwe POCO M3 heeft een Qualcomm Snapdragon 662 en komt met 4 GB werkgeheugen. Je hebt keuze uit 64 GB of 128 GB opslag. De telefoon heeft een 6.53-inch LCD scherm (2340 x 1080). Op de achterkant zit een waar camera-eiland wat best opvallend is in dit segment. De constructie bestaat uit een 48 MP + 2 MP + 2 MP camera. De batterij heeft een capaciteit van 6.000mAh. Je kunt de accu snelladen met een max van 18W via USB-C.

POCO is een zustermerk van Xiaomi dat veel voor weinig probeert te bieden. Het nieuwe merk is in drie jaar tijd in meer dan 35 markten actief geworden, waaronder Nederland. Populairste model is de F1 met 2,2 miljoen verkopen. Alle POCO-telefoons samen zijn goed voor meer dan 6 miljoen wereldwijde verkopen.

De nieuwe POCO M3 kost 149 euro voor 4GB+64GB of 169 euro voor 4GB+128GB. Je kunt de telefoon vanaf 3 december kopen. De verkoop verloopt exclusief via de webshop van Xiaomi.