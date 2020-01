Officieel: Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite

Samsung onthult officieel de goedkopere versie van de Galaxy S10 en Galaxy Note 10 Lite.





Begin dit jaar zagen we al een voorproefje van de Galaxy Note 10 Lite, de goedkopere variant van Samsung’s phablet vlaggenschip. Vandaag kondigt de techgigant uit Zuid-Korea officieel de Note 10 Lite aan, samen met de Galaxy S10 Lite.

Samsung’s twee vlaggenschepen van vorig jaar – de Galaxy S10-reeks en de Note 10-smartphones – zijn in principe ontzettend mooie toestellen. Het grote nadeel (een tendens die we ook bij Apple zien) is dat de luxe telefoons ook met een luxe prijskaartje komen. Dat weet Samsung ongetwijfeld ook zelf wel, dus komen ze nu met een goedkopere uitvoering.

De Galaxy S10 Lite zal beginnen op zo’n €649,- terwijl de Galaxy Note 10 Lite opvallen genoeg maar €599,- zal kosten. Dat verschil heeft onder andere te maken met de processoren van de respectievelijke toestellen.

Hoewel Samsung in het persbericht opvallend genoeg niet de exacte namen van de processoren noemt, krijgt de Galaxy S10 Lite een 7nm octa-core van 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz. De Note 10 Lite wordt uitgerust met een 10nm octa-core van 4 keer 2.7GHz + 4 keer 1.7GHz. Naar verluidt gaat het om de 855 processor voor de Galaxy S10 Lite en Samsung’s eigen Exynos 8895 voor de Note 10 Lite.

Vooral de energiezuinige kernen van de twee toestellen zijn iets minder krachtig dan die van de respectievelijke standaarduitvoeringen met Snapdragon 855.

Beide toestellen komen met standaard 128GB opslagruimte, een 4500mAh batterij en hetzelfde 6.7-inch Super AMOLED Display (2400×1080 pixels). Wel krijgen de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite respectievelijk 8GB en 6GB RAM.

Tot slot verschillen de selfiecamera’s niet, maar onderscheiden te toestellen zich aan de achterkant. De Galaxy S10 Lite krijgt een 5MP macro, 48MP wide-lens en 12MP ultra-wide camera. De Galaxy Note 10 Lite krijgt een 12MP ultra-, wide-, en telephoto-lens. Oh, en uiteraard krijg je een S-Pen bij de Note 10 Lite.

Over een releasedatum heeft Samsung nog niet bekend gemaakt. Als ik zou moeten gokken dan zou ik zeggen dat deze twee Lite-varianten ergens in de komende maanden in de schappen zullen liggen, ruim op tijd voor de release van de Galaxy S12-serie later dit jaar. Uhh, ik bedoel natuurlijk de Galaxy S20.

Foto’s @Samsung