Officieel: Samsung maakt gigantische winst door pandemie - Apparata

Samsung maakt een gigantische winst in het derde kwartaal van 2020 en dat is mede te danken aan de COVID-19 pandemie.

Begin deze maand kwam er een voorlopige kijk op Samsung’s financiën uit. Daaruit bleek dat het Zuid-Koreaanse bedrijf bakken vol geld verdienen dit jaar. Het was daarentegen nog wel een beetje onduidelijk hoe Samsung de gigantische winst wist te maken. Nu zijn de definitieve cijfers voor investeerders uit en daaruit blijkt dat de pandemie is ‘blessing in disguise’ is voor Samsung Electronics. Met name Samsung Mobile gaat keihard.

Samsung maakt gigantische winst

De kwartaalcijfers zijn binnen (.pdf) en Samsung mag trots zijn op de stevige winst die ze maken. Wat betreft operating profit (winst voor belastingaftrek) verdiende Samsung bijna 60% meer dan in Q3 van vorig jaar. De totale winst stijgt met bijna de helft ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In totaal mocht het miljardenbedrijf er bijna €7 miljard bij optellen.

In een persbericht legt Samsung uit waar de geweldige winst vandaag komt. Q3 van 2020 was ondanks (of juist dankzij) de COVID-19 pandemie het meest winstgevend ooit.

Hoewel de COVID-10 pandemie de wereld in zijn greep heeft, was het heropenen van sleuteleconomieën verantwoordelijk voor een aanzienlijke stijging van de vraag onder consumenten. Samsung Electronics kon daarop agressief reageren door middel van flexibele wereldwijde logistiek netwerkmanagement. Hierdoor mogen we de hoogste kwartaalcijfers ooit noteren.

Samsung Mobile

Ook de mobiele divisie van Samsung doet het zeer goed. Ten opzichte van het vorige kwartaal ging de verkoop van mobiele producten waaronder smartphones met 51% omhoog! Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het ‘maar’ 6% gestegen. Daaruit mag je dan wel concluderen dat de Galaxy S20 en Note 20 serie behoorlijk in trek is geweest. Ook verkoopt Samsung massaal displays aan concurrenten als Apple en Huawei.

Kortom, als je Samsung aandelen hebt, dan kun je al je corona-verliezen wellicht een beetje compenseren! De Zuid-Koreanen doen het namelijk ontzettend goed.

Lees ook: ‘Samsung gaat Apple achterna, oplader verdwijnt’