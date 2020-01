Officieel: Samsung XCover Pro voor Nederland

Een smartphone speciaal voor werkenden.





Samsung bedient dit keer met zijn smartphones niet alleen consumenten, maar ook het zakenleven met de nieuwe XCover Pro. Deze smartphone is met het oog op zakelijke toepassingen ontwikkeld. We hadden al een Amerikaanse versie gezien en nu heeft Samsung bekendgemaakt dat het toestel ook naar Nederland komt.

Enkele belangrijke kenmerken van de XCover Pro is het feit dat de smartphone valpartijen tot 1,5 meter hoogte kan doorstaan en dat het toestel MIL-STD 810G-gecertificeerd is. Dat betekent dat de telefoon probleemloos tegen vochtige en stoffige omstandigheden kan. Daarnaast is er ondersteuning voor het opladen van Pogo-pennen en is de XCover Pro compatibel met oplaaddocks van derden.

De Samsung XCover Pro heeft een 6,3-inch FHD+ Infinity Display, een 4.050mAh batterij en komt met een Exynos 9611 octacore processor. Er is sprake van 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. De opslag is uit te breiden met een microSD-kaartje tot 512 GB. Aan de voorkant zit een 13 megapixel selfiecamera en achter een dubbele 25 megapixel en 8 megapixel camera.

Voor de Benelux heeft Samsung een prijskaartje van 509 euro gehangen aan de XCover Pro. De telefoon komt met 4 jaar security- en firmware updates, 4 jaar E-FOTA on MDM en 4 jaar Knox Configure.