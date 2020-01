Officieel: The Witcher krijgt vervolg op Netflix

Check hier wat je kunt verwachten.





De hitserie die op de valreep in 2019 op Netflix verscheen was toch wel The Witcher. De Netflix Original was een gevaarlijke, want het kon uitlopen op een gigantische flop, of juist op een enorme hit. Dat laatste is gebeurd, want The Witcher viel enorm in de smaak bij fans.

Nu het eerste seizoen is te zien op Netflix en fans de serie allang hebben uitgekeken is men hongerig naar een tweede seizoen. Met Netflix Originals is het altijd nog maar de vraag of er een tweede of derde seizoen gaat komen. De Amerikaanse streamingdienst is streng in zijn budgetten en niet bang om succesvolle series af te kappen.

Gelukkig kun je opgelucht ademhalen als het om The Witcher gaat. Netflix CEO Reed Hastings heeft bekendgemaakt dat The Witcher een nieuwe franchise is met een verhaal dat uitgewerkt dient te worden. Met andere woorden: er komt zeker een tweede seizoen en misschien ook wel een derde en zelfs vierde seizoen.

De cijfers liegen er niet om. Tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers maakte Netflix tevens bekend dat maar liefst 76 miljoen abonnees het eerste seizoen van The Witcher hebben gezien.