Officieel: Tim Cook behoort tot de miljardairs

De Apple CEO heeft er een extra nulletje bij achter zijn naam. Tim Cook is nu een miljardair.

De opvolger van Steve Jobs is nog altijd in functie als CEO van Apple en dat is niet zonder succes. De Amerikaan Tim Cook kan zich zelfs inmiddels een miljardair noemen. De baas van het Amerikaanse techbedrijf Apple heeft een waarde van meer dan een miljard dollar.

Elke dag maakt Bloomberg Billionaires index op wat de waarde is van een persoon. Daarbij wordt niet gekeken naar de bankrekening van de persoon, maar vooral naar het bezit. Grote CEO’s hebben zeeën aan aandelen, zo ook Tim Cook. Stijgen de aandelen van een bedrijf, dan stijgt ook de waarde van de persoon die ze heeft. Aan de hand van een pakket waardevolle Amazon aandelen is daarom Amazon CEO Jeff Bezos ook zo rijk.

Het heeft negen jaar als CEO geduurd voordat Tim Cook zich een billionaire kon noemen. Het aandeel van Apple is dit jaar alleen al met meer dan 50 procent gestegen. Het Amerikaanse techbedrijf is goed voor een waarde dat richting de 2 biljoen dollar kruipt. En dat is goed nieuws voor Cook, die een deel van Apple aandelen in bezit heeft.

Mocht het aandeel van Apple dalen, dan zal vanzelfsprekend de geschatte waarde van Cook dalen. Bovendien is de Apple CEO er zeker niet op uit om de rijkste te worden. Cook heeft altijd aangegeven een groot deel van zijn vermogen weg te geven aan goede doelen.