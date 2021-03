Officieel: Xiaomi bouwt een elektrische auto - Apparata

Xiaomi gaat Apple achterna en gaat ook een eigen elektrische auto bouwen.

De wereld van technologie en auto’s groeit steeds dichter naar elkaar toe. Kijk bijvoorbeeld naar Volvo en Polestar, waarbij het infotainmentsysteem is uitgerust met Android. Van Apple weten we dat ze een eigen auto aan het bouwen zijn en nu is ook Xiaomi iets van vergelijkbare aard van plan.

De Chinese techgigant heeft officieel bekendgemaakt dat ze een elektrische auto gaan maken. Het merk pompt 10 miljard RMB, dat is omgerekend bijna 1,3 miljard euro, in het plan. Niet het Xiaomi dat nu smartphones maakt gaat zich volledig storten op een eigen auto, maar er zal een aparte entiteit worden opgericht voor deze nieuwe ontwikkeling.

Naast de aankondiging van deze investering, zal er ook de komende 10 jaar nog miljarden euro’s in de entiteit worden gepompt. Xiaomi heeft nog niet bekendgemaakt of ze zelfstandig om samen met een autoproducent het voertuig gaan ontwikkelen. Vermoedelijk is dit laatste het geval, want alles in eigen huis ontwikkelen is bijna onmogelijk. Denk aan de productie van de auto, dat je niet zomaar zelf kunt doen.

De komende maanden en jaren gaan we ongetwijfeld meer horen van Xiaomi en hun eigen elektrische auto.