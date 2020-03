Officieel: Zo speel je gratis Call of Duty Warzone

De gratis battle royale modus van Call of Duty: Modern Warfare, Warzone genaamd, is nu officieel beschikbaar! Zo check je hem.





Gisteren dropte Call of Duty-maker Activision de onderstaande trailer en ontdekten we al dat de battle royale-modus van Modern Warfare gratis zal zijn voor iedereen. Het moment is nu daadwerkelijk aangebroken, want je kunt as we speak de game downloaden en spelen; ongeacht of je Modern Warfare hebt of niet.

Op het moment van schrijven is Modern Warfare’s Warzone officieel verkrijgbaar, zo kondigt Activision aan. Afhankelijk van of je Modern Warfare hebt (en eventueel op welk platform je speelt) kan de downloadtijd wel oplopen. Stel je dus niet er op in dat je vandaag al direct kunt gaan spelen.

Als je Modern Warfare hebt

Als je in het bezit bent van een kopie van de meest recente Call of Duty (check hier onze review) dan valt de download wel mee. Wanneer je de game probeert op te starten zal er een update van tussen de 18 en 22GB geïnstalleerd moeten worden. Vervolgens kun je via het hoofdmenu van de game simpelweg op Warzone klikken. Voorheen stond hier nog ‘classified’.

Als je Modern Warfare niet hebt

Het goede nieuws is dat Warzone een standalone gamemodus is; je hoeft de hoofdgame – Modern Warfare – dus niet te hebben. Het slechte nieuws is dat je dan wel praktisch de hele game moet downloaden. Warzone kost je tussen de 83 en 101GB aan opslagruimte!

Je krijgt de gamemodus op je harde schijf door naar je betreffende first-party gamewinkel te gaan. Voor de PlayStation 4 is dat de PlayStation Store, voor de Xbox One is dat de Microsoft Xbox Store en voor PC-gebruikers is dat Battle.net.

Wat is Warzone?

Maar wat krijg je er precies voor terug? Warzone is in principe een ‘gewone’ battle royale in de vorm van Apex Legends, Fortnite en PUBG. Call of Duty geeft de game daarentegen wel meer dan genoeg extra’s mee.

Zo gaat het hier niet om één, maar twee game modi. De Battle Royale-modus is zoals je dat gewend bent. Je landt met 149 anderen op een gigantisch stuk grond en moet als laatste zien te overleven.

Plunder is een iets andere game modus waar spelers zich moeten focussen op het binnenhalen van Cash. Dat doe je door het simpelweg op te rapen, maar ook door contracten uit te voeren en anderen te verslaan. Wie het snelste een bepaald bedrag heeft verdiend wint.

Verder is er een respawn-mechaniek. Je kunt na je dood in de Gulag een 1v1 gevecht aan gaan. Win je, dan mag je terug de game in. Ook kunnen teams met het in-game geld bij zogenoemde Buy Stations killstreaks en revives kopen.

Tot slot is het nog leuk om te vermelden dat het niet uitmaakt met wie je eventueel samen wilt spelen (in de solo, duo en trio-modus). Het briljante crossplay-systeem dat ook in de hoofdgame zit is ook hier van de partij.

Lees ook: Call of Duty-Pro carrière voorbij na sullig schietincident (video)