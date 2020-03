Officieel: Zo zet je WhatsApp Dark Mode aan (Android en iOS)

Dark Mode voor WhatsApp op Android

Dark Mode voor WhatsApp is eindelijk hier. Check in dit artikel hoe je de functie voor Android en iOS aan zet.





We wisten al dat het eraan zat te komen, Dark Mode voor de tot dusver populaire gespreksdienst WhatsApp. Het moment is nu eindelijk daar, zo kondigt het bedrijf van Facebook aan. Niet langer lig je met samengeknepen ogen in bed je laatste appjes te beantwoorden. Zo krijg je je WhatsApp in de modus die je accu bespaart, zacht voor de ogen is, en slapen kort na gebruik gemakkelijker maakt.

Maar om toch nog even te herinneren hoe vervelend dit first-world problem is, maakte WhatsApp het onderstaande, heerlijk overdreven filmpje. En dat gepaard met een prachtige versie van Simon & Garfunkel’s Sound of Silence (gezongen door alleen Paul Simon).

Android 10 en iOS 13

Gebruikers van Android- en iOS-smartphones met de nieuwste versie van het respectievelijke besturingssysteem hebben het gemakkelijk. Wanneer je Donkere Modus aan zet in de algemene instellingen van je toestel, dan neemt WhatsApp deze instelling automatisch over. Het OS bepaalt met andere woorden het thema van WhatsApp.

Dark Mode voor WhatsApp op iOS

Android 9 of ouder

Voor gebruikers van een (iets) oudere versie van Android is de donkere modus voor WhatsApp ook beschikbaar. Het gaat dan daarentegen niet automatisch.

Open WhatsApp

Tik op de drie verticale puntjes en kies Instellingen

en kies Selecteer Chats en tik op Thema

en tik op Kies hier het thema Donker

Hier moet wel bij vermeld worden dat de donkere modus voor WhatsApp kennelijk langzaam uitgerold wordt. Mijn OnePlus 5 met ge├╝pdatet WhatsApp en Android 9 heeft de optie nog niet gekregen. De komende dagen moeten ook oudere toestellen Donkere Modus voor WhatsApp ondersteunen.

iOS 12 of eerder

Voor gebruikers van een iPhone of iPad met een oude versie van iOS is er helaas geen (legitieme/gemakkelijke) manier om Donkere Modus aan te zetten. Normaliter nemen Apple-gebruikers het nieuwste besturingssysteem razendsnel over, dus deze groep zal redelijk klein zijn.

Voor hen is er wel een benadering van deze functie:

Open WhatsApp

Tik op de drie verticale puntjes en kies Instellingen

en kies Selecteer Chats en tik op Chat Achtergrond

en tik op Je kunt hier een effen achtergrond kiezen, bijvoorbeeld een zwarte achtergrond

Lees ook: Groepsgesprekken WhatsApp staan gewoon op Google!