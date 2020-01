Officiële pers-renders Samsung Galaxy S20-serie gelekt

Zo gaat de Galaxy S20-reeks er officieel uitzien.





We hebben het al weken over de nieuwtjes rondom de Samsung Galaxy S20 maar tot dusver konden we alleen maar renders van derden gebruiken op basis van CAD-tekeningen. Niet meer, zo lijkt, want de niet zo oude vertrouwde Ishan Agarwal heeft officiële pers-renders van de aankomende vlaggenschip-reeks in handen gekregen.

Voor de duidelijkheid, het gaat hier dus niet om officieuze renders op basis van tekeningen, maar officiële renders van Samsung zelf. Het gaat hier dus naar alle waarschijnlijkheid om het uiteindelijke design van de aankomende serie.

Op basis van de renders kunnen we concluderen dat gelekte camera-specs zeer aannemelijk zijn. De S20 en S20 Plus hebben eenzelfde cameramodule, maar de S20 Plus heeft er een extra lens bij. De Galaxy S20 Ultra is een vreemde eend in de bijt wat betreft camera-verdeling en dat reflecteert de ogenschijnlijk iets lompere cameramodule ook. Verder krijgen we een inkijkje in wat de kleuren voor de nieuwe Galaxy-serie gaat zijn.

Foto’s Galaxy S20 en S20 Plus @91Mobiles

Foto Galaxy S20 Ultra @91Mobiles (andere link)

