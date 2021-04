Oh nee, Microsoft gaat het standaardlettertype vervangen - Apparata

Iedereen werkt weleens met Microsoft Office en we zijn het standaardlettertype gaan waarderen. Dit gaat veranderen.

Het standaardlettertype in Office is nu Calibri. Dat is het al sinds 2007 en gedurende de tijd zijn veel mensen het lettertype gaan waarderen, voor de duidelijkheid en de daarbij behorende eenvoud. Hiernaast mogen wij Nederlanders ook wel een beetje trots zijn, het is namelijk ontworpen door Lucas de Groot. Ja, dat is een Nederlander.

Microsoft en een standaardlettertype

Het is wel handig als je begint met tikken in Word dat je gelijk een mooi lettertype hebt. Het bedrijf denkt er niet licht over om dit te veranderen, maar ze vinden het tijd voor wat anders. Er zijn vijf nieuwe lettertypes ontworpen, namelijk Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena en Tenorite. Waarom ik gelijk de voorkeur heb voor de eerste, ik weet het niet.

Nieuw lettertype kiezen

De lettertypes zijn ontwikkeld door verschillende ontwerpers. In een post leggen zij allemaal uit wat de gedachte is achter hun nieuw ontworpen lettertype. Hier kan je ook meer zien van de verschillende lettertypes in allerlei vormen en kleuren. En natuurlijk hopen ze allemaal te ‘winnen’ en zo het nieuwe standaardlettertype te mogen leveren aan Microsoft. Calibri is dit dus al een goede vijftien jaar, daarvoor was het Times New Roman. Gelukkig kennen veel van ons dit lettertype nog steeds, dus Calibri zal ook niet compleet verdwijnen. Het is goed dat Microsoft het lettertype in Office laat staan, zodat we er nog gebruik van kunnen blijven maken.

Microsoft gaat het nieuwe standaardlettertype toewijzen door middel van een onderzoek onder de gebruikers. Er zullen onder andere polls gestart worden om feedback te vragen. Het lettertype met de beste terugkoppeling zal winnen. Over enkele maanden zal de winnaar uitgeroepen worden. De lettertypes zijn per direct te gebruiken. Welke moet er winnen volgens jou?