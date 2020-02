Oh nee, Samsung Galaxy Z Flip faalt bij stoftest [video]

Weer zijn de scharnieren een kwetsbaar punt.





De ellende rondom de lancering van de Samsung Galaxy Fold staat bij menig techliefhebber en zeker bij Samsung nog vers in het geheugen. De twee problemen, het ‘verscheurbare’scherm en het scharnier als stofvanger, zouden dan ook focuspunten moeten zijn voor Samsung bij het ontwerp van opvolger Samsung Galaxy Z Flip. Dat Samsung inderdaad haar best gedaan heeft zien we bijvoorbeeld bij de keuze van het scherm. Of je best doen goed genoeg is zal moeten blijken. We konden eerder namelijk melden dat het gebruik van ultradun glas juist tot een fragiel scherm leidt.

Dat men zou testen of stof nog steeds de kans heeft om het toestel binnen te dringen was natuurlijk te verwachten en nu is het zover. iFixit nam de handschoen op. De schokkende testresultaten zie je in dit filmpje.

De opzet van de test was helder: Stel de Samsung Galaxy Z Flip bloot aan een fikse hoeveelheid fel paars gekleurd, fijn stof. Beweeg de smartphone flink door het stof en haal hem daarna uit elkaar…

Na het zien van de resultaten kan Samsung inderdaad diep door het stof. Het binnenwerk van de smartphone deed namelijk terug verlangen naar ‘Purple Rain’ en wederom bleken de luidspreker-gaatjes, maar vooral de scharnieren de boosdoener. Ok, de problemen lijken veel minder evident dan bij de Motorola Razr en de dagen dat je jouw telefoon een paars stofbad geeft zullen zeldzaam zijn.

Toch is voorzichtigheid geboden, want na het fragiele scherm zien we ook hier een verhoogd risico op problemen en daar zit je na de forse investering die je voor de Samsung Galaxy Z Flip moet doen vast niet op te wachten.