Oké, deze nieuwe functie binnen Google Foto’s wil je - Apparata

Google Foto’s komt met een nieuwe functie, en deze wil je zo snel mogelijk instellen!

Sommige foto’s die je opslaat wil je eigenlijk voor je zelf houden. Niet dat een dronken vriend je smartphone afpakt en door je albums gaat grasduinen. Die extra pikante foto van jezelf mag natuurlijk niet op Instagram komen. Om je wat meer gerust te stellen komt Google Foto’s nu met een handige nieuwe functie.

Nieuwe functie Google Foto’s

Vanaf nu is de functie beschikbaar en heet: Locked Folder. Met deze functie kan je geselecteerde foto’s en/ of filmpjes beschermen door een wachtwoord in te stellen. Dat is natuurlijk heel fijn voor je gemoedsrust. Uiteraard is je telefoon al beschermt met een vingerafdrukscanner, wachtwoord of gezichtsherkenning. Maar dan nog, die ene foto wil je echt niet openbaar hebben. En hebben we het allemaal niet. Dat je toch je telefoon even aan je vriend of vriendin geeft en die scrolt dan even heel nonchalant door al je foto’s heen. Liever niet!

Hiermee voorkom je ook dat ze worden geplaatst in een fotobibliotheek. Dus dan kan je bijvoorbeeld foto’s plaatsen in deze ‘Locked Folder’, waardoor ze niet meer in je normale overzicht komen. En dus ook niet in je herinneringen. De bestanden komen hierdoor niet meer automatisch in je back-up te staan, dat kan je als nadeel ervaren.

Nadeel

Wat ook een nadeel is, de functie komt niet direct voor alle Android– apparaten. Het wordt eerst uitgerold op de laatste Pixel- smartphone’s van Google (minimaal Pixel 3). Heb je de nieuwste update erop staan? Dan staat de functie er nu in. Google is wel van plan om het breed te introduceren. Sterker nog, uiteindelijk moet het op alle Android- toestellen komen. De voorspelling is dat dit de aankomende maanden gaat gebeuren.