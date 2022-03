Oké, dit is het mooiste toevluchtsoord ooit!

Octola

Even lekker chillen in een Spa, heerlijk toch. Nu kan dat in het mooiste toevluchtsoord dat er is.

Deze Spa heeft alles. Het heet Octola, het is een vijfsterren privé toevluchtsoord in de wildernis in Fins Lapland. En heeft onlangs de eerste luxe Spa van de Arctische regio geopend met zwembaden, sauna’s en behandelkamers.

Mooiste toevluchtsoord ooit

De Spa ligt in 300 hectare particulier dennenbos in de meest noordelijke uithoek van Finland. Tuurlijk daar zijn al heel veel van dit soort faciliteiten, maar dit is anders dan al het andere in Lapland. Het is compleet afgelegen en volledig duurzaam. Ook nog eens met een negatieve ecologische voetafdruk. Echter, het is volledig luxueus – nu zelfs nog meer, dankzij de toevoeging van een strakke nieuwe Spa, die in januari 2022 werd geopend.

Octola

Janne Honkanen, de oprichter en CEO van Luxury Action, noemt het de “eerste privé-Spa in het noordpoolgebied”. Het heeft drie nieuwe verschillende zwembaden. Waaronder een koel bad, dat de ervaring van het springen in bevroren water simuleert; een op maat gemaakt zwembad, compleet met weerstandsstromen en kamerhoge ramen. En een bubbelbad buiten.

Sauna’s

Even lekker zweten hoort er natuurlijk bij. Er zijn dan ook twee nieuwe sauna-opties: de ene is een Scandinavisch-chique met hout omzoomde binnen faciliteit en de andere is een buitenoutfit, gemaakt van ijsblokken. Bovendien is er een aparte spa-cabine voor yogasessies en ontspanning, compleet met houtgestookt vuur.

“Ik geloof heilig in de fysieke en spirituele helende kracht van de natuur”, zegt Honkanen in een recent persbericht. “Octola is ontworpen om de inspiratie en ontspanning te bieden die deze unieke locatie in de wildernis kan bieden… Een eersteklas Spa was altijd een belangrijk aspect van mijn visie.” Kost wel wat geld, maar je krijgt daarvoor een unieke ervaring.

Net als de rest van Octola Private Wilderness, werd de nieuwe Spa beïnvloed door lokale Lapse en inheemse Sami-culturele tradities en gemaakt met duurzaamheid in het achterhoofd. De woning maakt gebruik van door de wind opgewekte elektriciteit en drinkwater rechtstreeks afkomstig van een bron.