OLED vs LCD – Wat is het verschil?

OLED vs LCD, wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Welke displaytechnologie is beter?

Tijdens onze smartphone-vergelijkingen en bij moderne TV’s komen termen als OLED, LCD en AMOLED behoorlijk vaak voor. Maar hoezeer zegt dit iets over de kwaliteit van een display? En wat is eigenlijk het verschil tussen de grote stromingen van display-technologie? In dit artikel zetten we uiteen wat de termen betekenen en hoe ze van elkaar verschillen.

OLED vs LCD

Backlight

Langzaam maar zeker stappen smartphone-makers en TV-fabrikanten over op OLED en dat is niet heel gek. In tegenstelling tot een LCD heeft een OLED-display geen backlight nodig. Die laatste staat voor ‘organic light-emitting diode’; de organische pixels geven zelf licht. LCD, ook wel ‘liquid crystal display’, zendt zelf geen licht uit. Achter een LCD-scherm schijnt een licht (tegenwoordig meestal LED (light-emitting diode)) op de kristallen.

Kort door de bocht wil dat zeggen dat iedere individuele pixel bij een OLED display een eigen backlight heeft. Hierdoor kunnen pixels individueel aan en uit. Dat kunnen LCD-schermen niet; daar blokkeren individuele pixels in principe het backlight. Maar hoe goed de TV of smartphone ook is, licht kan met deze techniek nooit honderd procent geblokkeerd worden. Het contrast van een OLED display is daarom veelal hoger.

Kleuren, zwart en lichtsterkte

Door de achterliggende technologie hebben OLED en LCD ook een andere aanpak wat betreft kleuren en beeld. Zoals gezegd LCD’s blokkeren licht en creëren zo een kleur. OLED’s zenden zelf een kleur uit, wat betekent dat die laatste veelal betere kleuren kan produceren. Ook kunnen individuele pixels ‘uit’ waardoor zwart ook echt zwart is. LCD’s zenden bij een donker beeld nog steeds een beetje licht uit, wat betekent dat zwart eigenlijk nooit het volledig ontbreken van licht en dus kleur is.

Aan de andere kant, wit licht kan door een LCD weer beter geproduceerd worden. Een backlight kan veel ‘witter’ licht produceren dan de individuele diodes van een OLED. Daarnaast is de lichtsterkte van een LCD bijna altijd beter dan die van een OLED door dat backlight. Een stevige strip LED-lampen knalt immers veel meer licht eruit dan individuele organische diodes.

Energieverbruik en levensduur

Tot slot is het – zeker bij smartphones – van belang dat de displaytechniek energiezuinig is. Het scherm is immers de grootste stroomvreter bij normaal gebruik. Of dan een LCD of OLED beter is, ligt volledig aan wat er op het scherm gebeurt. Een LCD heeft een constant stroomverbruik; de backlight staat immers altijd aan.

Dat in tegenstelling tot OLED, dat meer stroom nodig heeft, naarmate meer pixels aan moeten. Met andere woorden, in dark mode verbruikt een OLED in theorie relatief weinig stroom. in ‘gewone’ modus verbruikt een dergelijk display daarentegen veel meer energie.

Tot slot nog levensduur. Omdat een OLED met organische diodes werkt, is de levensduur doorgaans wat lager dan bij een levenloos LCD. Die laatste is daarentegen een veel goedkoper om te maken dan OLED.

Conlcusie

Uiteindelijk is het lastig te zeggen welke technologie beter is. Doorgaans wordt OLED een beetje als de nieuwe en betere display-technologie gezien. Maar LCD heeft ook nog genoeg te bieden, zeker met nieuwe ontwikkelingen die wat van diens tekortkomingen verhelpen. Wat betreft resolutie en prijs heb je van alles dus ook daar kan geen winnaar uit gehaald worden. Dus, welke technologie moet je kiezen? Dat ligt aan de prijs, je wensen, de toepassingen, je voorkeuren en ga zo maar door.

Lees ook: