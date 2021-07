Olympisch spelletje spelen in je Google browser

De Olympische Spelen zijn begonnen! Het kan je niet zijn ontgaan, Google heeft daarvoor meerdere spelletjes gemaakt die jij nu direct kan spelen via je browser.

Vandaag zijn de Olympische Spelen in Japan van start gegaan. De media aandacht was vanouds kolossaal, dus het kan je niet ontgaan zijn. Nu maar hopen dat we een paar gouden plakken naar huis brengen. Google heeft voor de speciale gelegenheid iets heel cools gemaakt.

Olympisch spelletje via je Google browser

Als er iets speciaals is, dan maakt Google er vaak een feestje van. Ook nu weer. Als je naar je Google browser gaat zie je dat de Doodle is aangepast. De Doodle is gewoon het logo dat wordt aangepast. Dat is niet zo uniek, dat gebeurt regelmatig. Maar als je er op klikt kan je verschillende Olympische spelletjes spelen. Die spelletjes spelen zich af in een Japans dorpje. Je komt dan terecht in een 16- bit spelwereld.

De spellen zijn vrij standaard en simpel om te spelen, maar toch. Het is desalniettemin wel vermakelijk om te doen. Je kunt bijvoorbeeld boogschieten, skateboarden en pingpong spelen. Een goed tijdvermaak als je iets zoekt via Google en je hebt wat tijd over.

Afbeelding via Google

Intro

Google heeft echt er wat uren ingestopt om dit Olympisch spelletje te kunnen spelen via hun browser. Als je op de Doodle klikt krijg je een intro van de game. Tevens zie je als je elk spelletje gaat spelen een korte intro. Uiteraard kunnen ninja’s niet ontbreken. Daar staat Japan om bekend. Je bent geen gewone ninja, nee je bent de kat Lucky. Uiteraard kan je kiezen bij welk team je zou willen horen. Dat zijn niet de landen zoals bij de echte Olympische Spelen, maar verschillende kleuren. De kleuren zijn blauw, rood, geel en groen. Succes.