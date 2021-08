Olympische Spelen in de ruimte! Astronauten doen het

Hoe zien de Olympische Spelen eruit als ze in de ruimte worden gehouden? Een paar astronauten hebben het gedaan. Check hier snel de beelden.

De Olympische Spelen zijn bijna voorbij, vandaag is de laatste dag. Voor de Nederlandse delegatie was het een succes, er zijn veel medailles gewonnen. Op dit moment staan we op plek 7 in het klassement. De VS staat aan de leiding met 108 medailles. China is daarentegen de leider voor de meeste gouden medailles met 38. Japan, Rusland en Groot-Brittannië zijn de volgende in de rij en staan in de top vijf.

Maar wat als dit evenement in de ruimte wordt gehouden? Dan is er geen pandemie, geen overheersende hitte of toegangspoorten. Enkele astronauten hebben het geprobeerd in de ruimte en daar natuurlijk filmpjes van gemaakt.

Olympische Spelen in de ruimte

Astronauten creëerden vrijdag hun eigen versie van Olympische Spelen, genaamd ‘Space Olympics’. De disciplines zijn ‘gebrek aan vloerroutine’, ‘geen handbal’, ‘gesynchroniseerd zwemmen in de ruimte’ en ‘gewichtloos scherpschieten’. De Space Olympics zijn gehouden in het internationale ruimtestation (ISS). De video’s werden op Twitter gedeeld door de Franse astronaut Thomas Pesquet. Natuurlijk hadden de ‘atleten’ niet de beschikking over de faciliteiten die de echte sporters wel hebben in Tokio. Het was dus wel even behelpen, maar de beelden zijn wel interessant om te bekijken.

Space #Olympics 1/4:

Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!

🥇

Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlpha pic.twitter.com/gXAHSHHmcu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 2/4:

No-handball – we had to adapt the rules a bit during the match, much investment on both sides for the win.

🏐

Handball sans les mains – les règles ont dû être adaptées au cours d’un match que nous décrirons sobrement comme intense. pic.twitter.com/dVOv3GRThD — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 3/4:

Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.

🤝

Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlpha pic.twitter.com/Ljo65AkzNQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 4/4:

Weightless sharpshooting – concentration and skill (or luck) proved necessary to reach the target.

🎯

Tir sans gravité – concentration et persévérance ont dicté cette épreuve pour bien négocier la trajectoire des élastiques#MissionAlpha pic.twitter.com/eV2cSxEWQ5 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Competities

Er zijn dus vier competities waar de astronauten moesten presteren. Er is gekeken naar sportiviteit, uitmuntendheid, passie, teamwerk, concentratie en vaardigheid. De filmpjes laten echter meer zien dat de astronauten het goed naar hun zien hebben. Dat maakt het bekijken ervan ook zo leuk, zeker het synchroonzwemmen in de ruimte.

De sluitingsceremonie van de echte Olympische Spelen is vandaag. Dan zal de overdracht van de Olympische vlag van Tokio naar Parijs plaatsvinden, waar de Zomerspelen in 2024 zullen zijn.