Om deze 3 redenen zou je de facturatie van je onderneming moeten automatiseren 

Heeft je onderneming al te maken met veel klanten? Om een last van je schouders af te nemen en tijd te besparen is het wellicht tijd om de efficiëntie van je onderneming naar het volgende niveau te brengen door middel van automatische facturatie. Zo zal jij nooit meer een factuur missen en heb je ook nog eens tijd over om aan andere, belangrijke aspecten van je bedrijf te werken. In dit artikel lees je drie redenen waarom je de facturatie van je onderneming zou moeten automatiseren.

#1 Software koppelen aan je andere systemen

Als ondernemer ben je verplicht om je administratie bij te houden, zo ook facturatie verwerking. Om het proces te versnellen maken veel ondernemers al gebruik van software die verschillende bedrijfsprocessen en afdelingen aan elkaar kan koppelen. Hierdoor kan de administratie snel en gemakkelijk worden bijgehouden. Ontdek hieronder onze favoriete software aanbieders die mogelijk interessant kunnen zijn voor jouw bedrijf.

AFAS SB+

AFAS SB+ biedt een complete software die ervoor zorgt dat jij alle onderdelen van je administratie op orde hebt. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk offertes sturen in eigen huisstijl, zorgt de AFAS Scanbox ervoor dat binnenkomende facturen automatisch worden gescand en biedt het een up-to-date klantbeeld die jouw relaties eenvoudig vastlegt. Door de slimme takenlijst die is ingebouwd in de software, ben jij altijd op de hoogte van wat er nog moet gebeuren voor de boekhouding van je onderneming.

Bovendien worden banktransacties automatisch verwerkt doordat de AFAS SB+ software gekoppeld kan worden aan Rabobank, ING en ABN AMRO. Voor 59€ per maand krijg je toegang tot de complete software van AFAS SB+. Wil je liever eerst kijken of deze software wat voor jou is? Maak dan gebruik van de gratis proefmaand!

Gripp

Gripp biedt een gemakkelijk en efficiënt facturatiesysteem, waarbij je altijd op de hoogte wordt gehouden van de status van je facturen door een zelf in te stellen facturatie pad. Hierdoor mis je nooit meer een factuur. Daarnaast kan je zelf contracten aanmaken, zowel eenmalig als periodiek. Periodieke facturen worden automatisch verzonden en ook complexe opdrachten zullen door Gripp op de juiste manier worden gefactureerd. Een factuur aanpassen kan je bovendien gemakkelijk regelen via de software.

Facturen kunnen direct via Paypal of IDeal worden betaald. Zodra een betaling binnen is, wordt dit automatisch geregistreerd in Gripp. Deze software is ook direct te koppelen aan de rest van je boekhouding, zodat alles efficiënt en op een plek is! Tarieven starten vanaf 123€ per maand en worden goedkoper naarmate het aantal gebruikers toeneemt.

e-Boekhouden.nl

Met de handige facturatiemodule van e-Boekhouden zorg jij ervoor dat jouw boekhouding eenvoudig op orde is. Zo kun je facturen maken in eigen huisstijl en automatische periodieke facturen instellen. Kies zelf of jouw klanten een factuur handmatig overmaken of via automatische incasso. Via e-Boekhouden is het mogelijk om je bank te koppelen aan de factuur en zo automatisch een incasso uit te voeren bij je klanten. Je kunt de software nu gratis en vrijblijvend uitproberen als startende ondernemer. Het proefaccount wordt niet automatisch vernieuwd, dus je zit ook nergens aan vast.

#2 Je loopt minder kans op het maken van fouten

Door als ondernemer een factuurverwerkingssoftware te gebruiken, is de kans op fouten maken een stuk kleiner. Vooral als je veel facturen tegelijkertijd moet regelen is het belangrijk dat dit op tijd én goed wordt uitgevoerd, zodat je er niet meer achteraf aan hoeft te denken. Fouten voorkomen is dus een must voor vele ondernemers en software, zoals hierboven besproken, kunnen hierbij helpen.

Daarnaast biedt online facturatie een stuk meer veiligheid voor je gegevens dan wanneer je offline je facturen bewaart. Het hebben van een factureringssoftware betekent ook dat jij dus niet zelf verantwoordelijk bent voor het bewaren van facturen. Aangezien deze software programma’s je graag als klant willen behouden is een van hun belangrijkste punten ook dat hun software beveiligd is, aangezien jouw gegevens altijd veilig opgeslagen moeten worden.

#3 Besparen van je kostbare tijd en geld

Tijd is geld als je zelf een onderneming runt. Offline boekhouding kan dus snel veel tijd kosten en hier wil je eigenlijk als ondernemer niet te veel mee bezig zijn. Daarom is het een waardevolle toevoeging om aspecten van je onderneming die geautomatiseerd kunnen worden, ook te automatiseren. Een facturatie verwerkingssoftware die alles op een centrale plek heeft staan en die je kan bedienen met één druk op de knop, kan dus een goede toevoeging zijn voor jouw bedrijf.