Omega MoonSwatch is je goedkoopste kans om een Moonwatch te scoren

Gaaf hoor, zo’n Omega Moonwatch. Maar ook erg prijzig. De nieuwe Omega MoonSwatch is een interessant alternatief.

Meer dan 7.000 euro. Dat moet je op tafel gooien wil je met een nieuwe Omega Moonwatch om de pols de juwelier verlaten. Ontzettend veel geld en voor veel mensen onbereikbaar. Je krijgt nu de unieke kans om voor een fractie van de prijs van een Moonwatch toch het horloge op een dergelijke manier te dragen.

Dat komt dankzij een samenwerking tussen Omega en Swatch. Het luxe karakter van de Moonwatch is toegepast op een veel meer casual Swatch. Het resultaat is de Omega MoonSwatch. En voor een prijskaartje van 250 euro is het een absolute topaanbieding.

De collectie bestaat uit 11 verschillende modelvarianten. Elk met een eigen uiterlijk als referentie naar planeten of de zon. Vanaf morgen is de Omega MoonSwatch exclusief verkrijgbaar via de winkels van Swatch. De vraag is echter enorm, dus dikke kans dat je de boot mist.

Er is echter goed nieuws. Swatch heeft aangegeven dat de horloges in een later stadium ook online verkocht gaan worden. Bovendien is het een regulier product en geen limited edition. Kortom, als je er echt eentje wil hebben dan moet dat helemaal goed komen!