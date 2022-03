Omega Speedmaster Moonwatch nu ook in het goud

Heb je wel wat bijzonders als je toch al op zoek was naar een nieuwe Omega Speedmaster Moonwatch, zo in het goud.

Deze week onthulde Omega een nieuwe reeks modellen. Eentje die er echt uitspringt is de nieuwe Omega Speedmaster Moonwatch in het goud. Het model bestaat natuurlijk al jaren, maar komt nu voor het eerst in de uitvoering Moonshine Gold op de markt.

De uitvoering is van zichzelf al relatief nieuw. Omega introduceerde Moonshine Gold in 2019. Het is een wat meer moderne blik op een gouden horloge. In plaats van traditioneel goud, is Moonshine Gold wat meer gelig goud. In plaats van puur goud is het een combinatie van goud met elementen van zilver, koper en palladium. Juist deze combi geeft het zo’n eigentijds uiterlijk. Nu is de bekende Omega Speedmaster Moonwatch dus ook in het Moonshine Gold verkrijgbaar.

De prijs voor dat lekkers vereist diepe zakken. De adviesprijs van Omega ligt op 36.800 euro voor de Omega Speedmaster Moonwatch in het goud. Er zijn meerdere uitvoeringen beschikbaar. Het gouden horloge in combinatie met een gouden bracelet voor de aangegeven prijs. Maar ook het horloge in combinatie met een lederen strap. Daarnaast kun je het horloge aanschaffen met een zwart-gouden bezel of een groene bezel.