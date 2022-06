OMG! Airbnb geeft miljoenen euro´s weg voor waanzinnige overnachtingen

Airbnb

Opmerkelijke en opvallende overnachtingen doen het goed op Airbnb en daarom stelt het bedrijf miljoenen ervoor beschikbaar.

Verleden jaar zijn er meer dan 30.000 unieke advertenties over de hele wereld aan Airbnb toegevoegd. Maar de vraag naar gekke woonruimtes is zo onverzadigbaar dat het bedrijf de rekening wil betalen om er meer te bouwen. Airbnb creëert een OMG van $ 10 miljoen! Dit is een kekke naam voor een fonds om 100 deelnemers te belonen met $ 100.000, zodat ze hun aparte ideeën kunnen omzetten in bonafide inkomstenstromen.

Airbnb overnachtingen

Woon jij in een waanzinnig huis of heb je een briljant idee? Wees er dan snel bij. Vanaf nu tot en met 22 juli accepteert Airbnb inzendingen, die worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid, duurzaamheid en de ervaring die de ruimte gasten zal bieden. De deskundige jury bestaat uit stijlicoon Iris Apfel, architect Koichi Takada, Airbnb Superhost Kristie Wolfe en Airbnb’s VP van Experiential Creative Product Bruce Vaughn.

Voor winnende deelnemers zijn er slechts twee vereisten. Na voltooiing van hun projecten moeten fondsontvangers de nieuwe ruimte op Airbnb verhuren en mogen ze de woning een jaar lang niet op concurrerende korte termijn verhuurplatforms aanbieden. Het bedrijf moet er natuurlijk ook wat aan overhouden.

Airbnb OMG!

Menig Airbnb-host heeft ontdekt dat een creatieve verbouwing – ruimteschip, treinwagon, graansilo, huifkar, glazen bubbel – kan uitgroeien tot een zoemende bijzaak. Hoe gekker het idee, hoe dieper de toewijding aan het thema, hoe beter.

Dit soort woonruimtes zoekt de site. Airbnb zegt dat de typische verhuurder in de VS in 2021 meer dan $ 13.800 verdiende, een stijging van 85% ten opzichte van 2019. Het aantal nachten dat geboekt is bij unieke OMG!-waardige accommodaties stegen in dezelfde periode met meer dan 49%. Er is dus markt voor.