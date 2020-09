Omstreden film Cuties kost Netflix abonnees - Apparata

Netflix kijkt toe hoe abonnees afscheid nemen van de dienst door de film Cuties.

De komst van de film Cuties naar Netflix is niet zonder schade. De Amerikaanse streamingdienst kwam al onder vuur te liggen door de gebruikte poster. Die werd later aangepast, maar de film bleef aanwezig in het aanbod van Netflix. Dat is niet zonder gevolgen. Abonnees hebben sinds de komst van Cuties hun Netflix abonnement opgezegd.

Uit gegevens van Antenna, uitgelicht door Axios, blijkt dat er in vijf opeenlopende dagen vijf keer zoveel mensen hun abbo op Netflix hebben opgezegd. Men trekt de vergelijking met 5 dagen een maand eerder. Toen Cuties nog niet te zien was op Netflix. Helaas is niet bekendgemaakt hoeveel abonnees precies hun abonnement op Netflix hebben opgezegd. Mogelijk loopt dit aantal in de duizenden, maar alleen Netflix weet het exacte aantal.

Op sociale media zoals Twitter werd er massaal opgeroepen tot een boycot van Netflix. Het lijkt daadwerkelijk effect te hebben met al die abonnementen die worden opgezegd. Het is nu de vraag of Netflix voet bij stuk houdt en Cuties blijft aanbieden. Of zal de Amerikaanse streamingdienst toch buigen voor de kritiek en uiteindelijk de film verwijderen uit het aanbod? De tijd zal het leren.