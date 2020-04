Ondanks de lockdown PSV, Ajax of Justin Kluivert zien?

Dat kan, want Fifa 20 duikt nu ook in de esports-hype.





De thuisquarantaine is voor veel mensen een hele opgave, zeker nu zij hun favoriete sport, voetbal, moeten missen. Met de FIFA 20 Stay and Play Cup duikt EA Esports in dit gat. De opzet is zo eenvoudig als de naam doet vermoeden. Vanaf vandaag kun je jouw favorieten in actie zien in het spel FIFA 20, dat zelf ook een Nederlands tintje heeft. Hiermee wordt esports vast weer een stukje populairder.

Een aantal grote clubs vaardigt een voetballer af die zijn clubeer mag verdedigen in het toernooi. De deelnamelijst kent nog wat verrassingen, maar deze namen kun je in ieder geval verwachten:

AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atletico Madrid: Joao Felix

Brondby: Jesper Lindström

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Dortmund: Achraf Hakimi

Djurgården: Jesper Karlström

FC Copenhagen: Mo Daramy

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lyon: Bruno Guimaraes

Manchester City: Phil Foden

Marseille: Saîf Khaoui

PSG: Juan Bernat

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

AS Roma: Justin Kluivert

Tottenham Hotspur: Serge Aurier

Porto: Fabio Silva

Valencia: Manu Vallejo

Inderdaad, PSV en Ajax spelen dus gewoon door tijdens de lockdown en ook Justin Kluivert is te bewonderen.

Je kunt jouw favorieten in actie zien via het YouTube-kanaal, Twitch of zelfs op televisie via Ziggo Sport. Vandaag (15 april) tot en met vrijdag 17 april speelt men vanaf 18 uur Nederlandse tijd de 3 voorrondes. Zaterdag vanaf 18 uur Nederlandse tijd is er vervolgens ruimte voor de kwartfinale.

Zondag om 19 uur Nederlandse tijd werkt men vervolgens de halve finale af, waarna de finalisten vanaf 20.30 uur uit gaan maken wie de FIFA20 #STAYANDPLAY Cup mee naar huis mag nemen.