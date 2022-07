Onderhoud van je elektrische fiets

Welk vervoersmiddel je ook kiest, het heeft altijd onderhoud nodig. Zo ook bij de elektrische fiets. Hieronder vind je de makkelijke do it yourself en professionele onderhoud tips.

Zelf je fiets onderhouden

Om het onderhoud voor jou zo goedkoop mogelijk te houden zijn er een paar tips en trics waarmee jouw elektrische fiets langer meegaat.

Je fiets schoonmaken

Roest en slijtage is echt iets wat je wilt voorkomen. Om dit proces zo lang mogelijk uit te stellen is er een simpele oplossing: Na gebruik je fiets schoonmaken. Een beetje warm water met wat zeep doet wonderen. Natuurlijk zijn er ook speciale schoonmaakmiddelen voor de elektrische fiets, zoals de Cyclon Olie Instant Polish Wax. Dit product beschermt het oppervlak van de fiets. Verder geeft het een waterafstotende eigenschap en voorkomt het vuilaanhechting.

Kijk ook uit met het fietsen in de winter. Zodra er gestrooid is op de weg, kan dat schadelijk zijn voor je fiets. Het zout tast namelijk de lak, velgen en banden aan.

De ketting schoonmaken

Wellicht is het nog niet in je opgekomen, maar ook kettingen kan je zelf schoonmaken en insmeren. Zorg er eerst voor dat je ketting schoon is. Dit kan je doen met een borsteltje. Daarna kan je met kettingspray, zoals de Cyclon Course Spray, je ketting insmeren.

Banden oppompen

Iedereen kan het: Banden oppompen. Het word door iedereen al vaak gedaan. Niemand zit te wachten op zachte banden, simpelweg omdat het veel energie kost om te trappen. Ook voor de accu van je e-bike is dit niet goed. Hoe zachter de banden, hoe harder de accu moet werken. Echter heeft een zachte band nog andere minpunten. Je hebt eerder kans op een lekke band en je grip wordt ook verminderd. Als je lang met een zachte band blijft fietsen wordt de slijtage aan je profiel ook steeds erger. Om de juiste druk van de band te berekenen kan je gebruik maken van een fietspomp met drukmeter, om zo je banden op de perfecte druk op te pompen. Hiermee race je er iedereen mee uit!

Accu goed schoonhouden

Het belangrijkste van je e-bike is je accu. Zonder accu wordt er geen stroom geleverd aan de motor. Een accu kan je het best op een zo droge omgeving bewaren. Het is daarom ook niet aan te raden om het op een vochtige en koude plek achter te laten. Kamertempratuur is perfect!

Verder is het belangrijk voor de duur van de accu dat je het na elke fietsbeurt opnieuw oplaat. Een lege batterij is slecht voor je accu, ook als hij niet wordt gebruikt. Zorg ervoor dat je accu altijd tussen de 50% en 70% is opgeladen. Dit alles om zo lang mogelijk te genieten van een goeie accu! Lees meer over het opladen van de elektrische fiets accu.

Servicebeurt van je e-bike

Helaas kan je niet altijd alle onderhoud zelf doen. Af en toe kan het fijn zijn om je elektrische fiets een servicebeurt te geven. Hierbij kan een fietsdeskundige kijken naar je remmen: werken ze nog wel goed? Bovendien kijken ze naar kettingspanning, of alle bouten goed vastgedraaid zijn en of alle elektrische contactpunten goed werken.