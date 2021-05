Onderwaterrobots zijn gaaf, dit is waarom! - Apparata

De wereld bestaat uit meer dan 70% uit water. Diepzeeën hebben we nog niet helemaal verkent en daar helpen onderwaterrobots bij. Bekijk de prachtige afbeeldingen die geschoten zijn.

Het diepe leven in de oceanen is verbluffend, maar we weten er nog zo weinig over. Biologen vinden steeds meer en een onderwaterrobot helpt ze daarbij. Voor de kust van Australië ligt het beschermde Ashmore Reef Marine Park. Wetenschappers lieten daar een onderwaterrobot los in de diepte. Ze waren daar om onderzoek te doen aan boord van een verkenningsvaartuig van het Schmidt Ocean Institute. Op een diepte van maximaal 150 meter observeerde het team buitenaardse koralen, zeeslangen en een diversiteit aan zeedieren. “Ervaringen als deze maken je nederig en doen me beseffen hoeveel meer er nog te leren valt over onze oceanen”, aldus een van de wetenschappers.

Koraal (afbeelding via Schmidt Ocean Institute)

Onderwaterrobots helpen te ontdekken

We gaan de ruimte in, en steeds vaker, maar we weten nog zo weinig van onze eigen planeet en het milieu. Zeker in de onderwereld, waar we nog steeds nog heel weinig vanaf weten. “Nu ik koralen van het Great Barrier Reef tot Antarctica heb bestudeerd, is het gemakkelijk te denken dat ik alles heb gezien”, schreef Karen Miller van het Australian Institute of Marine Science in een blogpost. Het tegendeel is dus waar.

De expeditie maakte nooit eerder vertoonde beelden van de zeebodem van het Ashmore Reef en verzamelde ook 500 exemplaren om te bestuderen. Diepzeewateren zijn dus grotendeels onontgonnen plaatsen, boordevol onbekenden. “We weten zo weinig over de diepe oceaan dat vrijwel iedereen iets nieuws kan vinden als ze daar iets unieks doen,” vertelde Alan Leonardi, de directeur van het Office of Ocean Exploration and Research van de National Oceanic and Atmospheric Administration. En daar heeft hij gelijk in. Aankomende jaren zal er nog veel meer onderzoek gedaan worden naar de diepzeeën. Eerst kunnen we nog even genieten van de afbeeldingen van deze expeditie.

Zeeslang (afbeelding via Schmidt Ocean Institute)