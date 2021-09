Onderzoek: Android-gebruikers willen absoluut geen iPhone 13

Android-gebruikers zijn vergeleken met vorig jaar veel minder bereid om over te stappen naar de iPhone 13, zo blijkt uit onderzoek.

Verreweg het grootste gedeelte van de Android-gebruikers komt niet in de verleiding om een volgende iPhone aan te schaffen. Uit een onderzoek van SellCell onder ruim 5000 Amerikanen blijkt dat niemand op een upgraden naar een iPhone 13 zit te wachten. Sterker nog, vergeleken met vorig jaar is het aantal potentiële overstappers bijna gehalveerd.

Android-gebruikers hoeven geen iPhone 13

Zo’n 81,7% van alle ondervraagden gaat niet overstappen van Android naar iPhone 13. Op zich is dat niet heel verrassend; gebruikers blijven doorgaans in hun eigen ecosysteem plakken. Maar hetzelfde medium deed vorig jaar eenzelfde onderzoek. Toen was dat percentage slechts 67%. Vorig jaar wilde 33% dus overstappen op een iPhone 12, terwijl dat dit jaar slechts 18,3% is.

Opvallend genoeg zijn de redenen voor het niet overstappen vrij eenduidig. Bijna een derde van de respondenten zegt dat het gebrek aan een vingerafdrukscanner de hoofdreden is om niet te switchen. Ook de beperkingen van iOS, matige hardware en het recente iCloud fotoscan-schandaal worden genoemd.

Om hetzelfde vraagstuk van een andere kant te bekijken. Meer dan de helft van alle Android-gebruikers die wel wil overstappen naar een iPhone 13 noemt de langere softwareondersteuning als hoofdreden. Daarnaast zou ook het betere ecosysteem en de nadruk op privacy veel meespelen.

Uiteindelijk moet het onderzoek wel met een korrel zout genomen worden. Allereerst omdat 5000 respondenten relatief beperkt is. Daarnaast is het nog niet gegarandeerd dat overstappers van Android naar iOS (al dan niet een iPhone 13) dat nog niet per se zouden doen. Doorgaans is een enquête één ding, maar het antwoord echt naleven totaal iets anders! Hoe dan ook geeft het een interessante tendens weer, aangezien aanzienlijk minder mensen over lijken te willen stappen.