Onderzoek: Apple in Europa ten onder aan Xiaomi - Apparata

Voor het eerst weet prijsvechter Xiaomi officieel Apple te verslaan in Europa, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Maar vooral West-Europeanen blijven dol op Apple.

Wereldwijd zit Xiaomi de één na grootste smartphonefabrikant Apple flink op de hielen, dat was al bekend. Nu blijkt dat de Chinezen zelfs het gevestigde premium merk wisten te verslaan in Europa! Vanaf nu is het dus niet meer Apple, maar Samsung dat moet oppassen voor de prijsvechter.

Xiaomi verslaat Apple in Europa

De afgelopen tijd was Xiaomi continue een dreiging voor Apple. Het Chinese merk is gigantisch hard aan het groeien, mede door de ondergang van Huawei. Doordat de voormalige Chinese smartphone-gigant praktisch gezien verboden werd, ontstond er een gigantisch gat dat Xiaomi opvult.

Nu blijkt volgens cijfers van Canalys (via Weibo) dat Xiaomi voor het eerst Apple wist te verslaan in Europa, zo spot AndroidAuthority. Apple heeft in Q1 van 2021 een marktaandeel van 19%, terwijl Xiaomi al 23% in handen heeft. Dat is een stijging van 85% ten opzichte van vorig jaar, ofwel bijna een verdubbeling van Xiaomi’s aanwezigheid.

Foto via Canalys/Lu Weibing

Overigens is het wel interessant om te melden dat vooral Oost-Europa voor de stevige victorie van Xiaomi zorgt. Als je alleen West-Europa neemt, dan heeft Apple nog steeds 6% meer marktaandeel dan Xiaomi.

Vooral in het oosten zijn ze dus dol op de betaalbare smartphones van Xiaomi. Niet zo vreemd, aangezien het gemiddelde inkomen in Oost-Europa lager is dan in het westen. Wij zijn veel eerder bereid om een maandsalaris aan een Apple-gadget uit te geven.