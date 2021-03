Onderzoek: Apple Watch ideaal voor hartpatiënten - Apparata

De Apple Watch is ideaal voor hartpatiënten en mensen met andere hart- en vaatziekten, zo ontdekken onderzoekers van Stanford.

Onderzoekers van Stanford University ontdekken dat een Apple Watch ideaal is voor hartpatiënten. Het slimme horloge zou bijna net zo accuraat zijn bij het eigenhandig meten van de conditie van patiënten met hart- en vaatziekten vergeleken met metingen in een kliniek. De gadget maakt het dus mogelijk voor mensen met hart- en vaatziekten om zelf in de gaten te houden hoe ze ervoor staan. In Nederland zouden theoretisch zo’n 1,5 miljoen patiënten hier baat bij hebben.

Wat doet de Apple Watch voor hartpatiënten?

De onderzoekers van de gerenommeerde Amerikaanse universiteit gebruikten een speciaal gemaakte app genaamd VascTrac om te kijken hoe goed patiënten hun eigen ‘kwetsbaarheid’ konden meten. Het onderzoek werd gefinancierd door Apple.

De conclusie is dat de iPhone in combinatie met een Apple Watch passief verdomd accurate data verzamelt van hartpatiënten. Als ze vervolgens naar de dokter zouden gaan, zouden ze grofweg dezelfde informatie krijgen.

Apple heeft een functie in de Apple Watch ingebouwd genaamd de six-minute walk test. Dit is een thuistest van zes minuten, waarna patiënten een benadering krijgen van hun gezondheid. Mocht uit die test blijken dat het niet goed gaat, dan moeten ze naar de dokter. Zonder Apple Watch zouden hartpatiënten daarentegen al meteen naar de dokter moeten om zich te laten onderzoeken.

Kortom, de Apple Watch en vermoedelijk ook andere slimme horloges kunnen hartpatiënten én dokters gigantisch helpen. Een thuistest lijkt behoorlijk betrouwbaar en haalt zo wat van de druk van de huisartsen af. Tegelijkertijd geeft het patiënten veel meer rust omdat ze zelf kunnen checken hoe het gaat.

Uiteraard is dit slechts één (door Apple gefinancierd) onderzoek; pas als meerdere onafhankelijke onderzoeken hetzelfde concluderen, mag de vlag uit. Tot die tijd is een bezoekje aan de dokter bij twijfel altijd aan te raden!