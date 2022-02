Onderzoek: e-bike niet gevaarlijker dan fiets

De populaire e-bike is niet gevaarlijker is dan een gewone, puur door trapkracht aangedreven fiets. Dat blijkt uit onderzoek onder fietsslachtoffers.

Het met overheidsgeld, dus ons geld, betaalde onderzoek is getiteld “Bicycle-related injuries in the emergency department: a comparison between E-bikes and conventional bicycles: a prospective observational study“. Vanzelfsprekend is dit weggestopt achter een dure paywall van Springer Link. Voor een luttele 37 euro kunt u dit gehele artikel in uw bezit krijgen. Achter de link staat alleen een (overigens redelijk informatief) deel van het artikel.

Dit onderzoek vond plaats onder slachtoffers bij fietsongelukken, die bij de eerste-hulp poli van het VieCuri Medical Center in het Limburgse Venlo naar binnen werden gebracht.

Kleine tweehonderd fietsongevallen onderzocht

In dit onderzoek namen de wetenschappers 169 fietsongevallen onder de loep. In 78 van de gevallen was er een elektrische fiets bij het ongeluk betrokken. Een kwart van de ongevallen was het gevolg van een aanrijding met een ander voertuig. Dit kan zowel een auto als een fiets zijn. In de overige driekwart van de ongevallen ging het om een enkelvoudig ongeval. Een ongeval dus waarbij alleen de fietser zelf betrokken was.

“Dat verschil is niet groot. Het idee dat rijden op een elektrische fiets veel gevaarlijker is, klopt dan ook niet” volgens fietsdeskundige Otto van Boggelen van het toonaangevende kenniscentrum CROW-Fietsberaad.

Weinig verschil; elektrische fiets rijders gemiddeld ouder dan 65

Interessant was dat 75,6 procent van alle ongevallen bij lage snelheden plaatsvond, onder de 15 km per uur. Van de fietsongevallen bij de niet elektrisch aangedreven fietsen was dat 83,3 procent van de gevallen.

Opmerkelijk, want naar blijkt zijn elektrische fietsrijders met 66,9 jaar gemiddeld 22 jaar ouder dan de rijders op een met spierkracht aangedreven fiets (45,2 jaar). Je zou daarmee verwachten dat fietsongelukken op een elektrische fiets veel meer ernstige gevolgen zouden hebben. Dit blijkt dus redelijk mee te vallen.

De onderzoekers trekken daaruit de conclusie dat het standaard beeld van elektrische fietsers die door hun hoge snelheid extra ongelukken veroorzaken, niet klopt. Wat wel een rol kan spelen is de gemiddelde leeftijd van fietsers op elektrische fietsen. Deze zijn immers gemiddeld ouder dan fietsers die het alleen met spieraandrijving doen.

Alleen wat meer blauwe plekken

Wel hadden de slachtoffers die op een elektrische fiets reden, gemiddeld wat vaker blauwe plekken. Verder waren er weinig verschillen. Op dit moment rijden er ongeveer evenveel mensen op een elektrische als op een met alleen spierkracht aangedreven fiets.

Er lijkt dus niet echt een groot verschil in aantal ongevallen te zijn tussen elektrische fiets rijders en de berijders van een zelf aangedreven fiets. Wil je als elektrische fiets rijder je veiligheid maximaal groot maken, koop dan een elektrische fiets van een goed merk, zoals Gazelle, Pegasus of Batavus. Daar zitten vaak veilige hydraulische schijfremmen op. Dit is de veiligste soort rem.