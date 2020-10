Onderzoek: PlayStation 5 wint van Xbox Series X pre-orders - Apparata

Op basis van PlayStation 5 en Xbox Series X pre-orders doet Sony’s console het ruim twee keer zo goed!

Een onderzoek van VGM in opdracht van GamesIndustry.biz wijst uit dat de PlayStation 5 de Xbox Series X verslaat. Op zich niet super verrassend, toch? Nou, wel als je bedenkt dat het onderzoek in de Verenigde Staten is uitgevoerd, ofwel het thuisland van de Xbox Series X! Op basis van de pre-orders verkocht de PlayStation 5 ruim twee keer zoveel als de Xbox Series X.

PlayStation 5 verslaat Xbox Series X pre-orders

VGM deed onderzoek naar de pre-orders die Amerikaanse gamers plaatsten voor beide next-gen consoles. Van degenen die een next-gen console wist te bestellen, kocht maar liefst 82% een PlayStation 5 (of Digital Edition) en 38% een Xbox Series X (of S). Nee, die percentages komen inderdaad niet overeen.

De werkwijze van het onderzoek laat dan ook wat te wensen over; slechts 511 mensen werden gevraagd en van die ruim 500 respondenten wist slechts 15% een next-gen console te bemachtigen. Dit omdat de pre-orders voor zowel de Xbox Series X als PlayStation 5 razendsnel eruit vlogen. Hoe dan ook, de groep ondervraagden is ontzettend klein en de percentages suggereren dat sommigen beide consoles hebben aangeschaft.

Thuisland is slachtveld

Toch kunnen we op basis van de wat vreemde percentages wel een voorlopige conclusie trekken. Als de groep respondenten een goede afspiegeling was van de verhoudingen Amerikaanse gamers, overwint de PlayStation 5 het van de Xbox Series X. En de Verenigde Staten zijn natuurlijk het thuisland van Microsoft’s console.

Historisch gezien doet PlayStation het internationaal vaak een stuk beter dan Xbox. Maar de Verenigde Staten zijn altijd een uitzondering; daar speelt met voornamelijk op Xbox. Als de cijfers een realistische afspiegeling vormen, dan zit Microsoft een beetje in de problemen!

