Vrouwen breken record videogames hoofdpersonen (onderzoek) - Apparata

Vrouwen doen het bijzonder goed in videogames. Een onderzoek wijst uit dat er nog nooit zoveel vrouwen een hoofdrol kregen.

Ooit was het spelen van videogames een hobby gereserveerd voor nerdy jongens. Maar tijden veranderen. We zien al jaren opeenvolgend dat games voor iedereen zijn; jong en oud, rijk en arm, man en vrouw. Toch zijn videogames nog steeds vooral voor mannen gemaakt. Een nieuw onderzoek wijst daarentegen uit dat spellen meer en meer divers worden, wat goed nieuws is voor de vrouwelijke gamer. Sterker nog, er waren nog nooit zoveel videogames met vrouwen in de hoofdrol.

Vrouwen steeds vaker hoofdpersoon in videogames

Hoewel het menig man misschien niet uitmaakt, zullen veel gamende vrouwen af en toe wensen een badass vrouwelijk hoofdpersoon in hun favoriete videogames te zien. Goed nieuws, wat volgens een jaarlijks onderzoek van FeministFrequency ging het in 2020 behoorlijk goed met de dames.

Het onderzoek wijst uit dat er dit jaar in 18% van de aangekondigde videogames vrouwen de hoofdpersoon zijn. Sinds het onderzoek in 2015 startte, werd nog nooit een percentage hoger dan 9% gehaald. Flinke vooruitgang dus.

Mocht het percentage je wat laag lijken, mannen hadden in 23% van de gevallen de hoofdrol, terwijl je in 54% van de games zelf het gender van je personage mocht kiezen. In enkele procenten van de games is niet duidelijk wat het personage is of gaat het om een non-binair gender.

Van Tomb Raider tot Horizon

De laatste jaren zijn er steeds meer franchises die het anders aanpakken dan voorheen. Natuurlijk kennen we al decennia Lara Croft als Tomb Raider, maar doorgaans zijn vrouwen in videogames er simpelweg om gered te worden (denk aan Peach in de Mario-games).

Maar nu hebben we heldinnen als Aloy uit de Horizon-serie, Ellie uit The Last of Us, Alyx Vance uit Half-Life: Alyx, Chell uit Portal, Bayonetta uit Bayonetta, 2B uit Nier en een hele waslijst aan vrouwen in bijvoorbeeld Overwatch, League of Legends en zo’n beetje alle vechtgames.